Mundialito 2026: todos los resultados de las categorías 2011, 2012 y 2014

El Mundialito 2026 realizó su clásico acto inaugural este miércoles en el estadio Luis Maiolino. La actividad comenzó el pasado martes y se extenderá hasta el 1° de febrero. Este año, el tradicional torneo contará con la participación de 250 equipos, divididos en 9 categorías, donde la principal será la categoría 2013.

Resultados categoría 2011

SUBSEDE SOL DE MAYO (VIEDMA) – Zona 1

1° fecha:

Jorge Newbery 2-4 Deportivo Patagones

Inalauquen 0-0 Sol de Mayo

2° fecha:

Sol de Mayo 0-1 Asociación Deportiva Cultural

SUBSEDE SPORTMAN (CHOELE CHOEL)

1° fecha – Zona 2

Villa Unión 1-5 Atlético Río Colorado

Sportivo Belisle 0-5 Atlético Lamarque

Almafuerte 1-1 Monumental Argentino

SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – Zona 3

1° fecha:

Argentinos del Norte vs. Escuela Los Pulpitos

Asociación Deportiva Chos Malal vs Deportivo Roca Azul

SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – Zona 4

1° fecha:

Gavas FC vs. Deportivo Roca Blanco

Deportivo Huergo vs. Escuela Municipal Cervantes

SUBSEDE BARILOCHE – Zona 5

1° fecha:

Puerto Moreno Naranja 0-2 Puerto Moreno Verde

Cruz del Sur 0-2 San Esteban

2° fecha:

Puerto Moreno Naranja 2-1 Cruz del Sur

San Esteban 0-1 Puerto Moreno Verde

Resultados categoría 2012

SUBSEDE VIEDMA – ZONA 1

1° fecha:

Sol de Mayo 2-0 Santa Clara

SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – Zona 2

1° fecha:

Escuela Municipal Cervantes vs. Deportivo Huergo

Deportivo Roca Blanco vs CECAP Azul

SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 3

1° fecha:

Deportivo Roca Naranja 9-0 Escuela La Red

Tiro Federal 1-4 Deportivo Roca Azul

CECAP Rojo 0-4 CIMAC

Resultados categoría 2014

SUBSEDE VIEDMA – ZONA 1

1° fecha:

Sol de Mayo 9-1 Esc. Municipal Los Menucos

Defensores Celeste 3-7 Defensores Naranja

SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – ZONA 2

1° fecha

CECAP Rojo vs Líbero

Deportivo Huergo Blanco vs Esc. Muni. Cervantes

SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 3

1° fecha

ATSA 1-1 Noroeste

Mallín Nehuen 0-10 Deportivo Roca Naranja

SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 4

1° fecha

Tiro Federal vs. CECAP Azul

Argentinos del Norte vs. Barrio Norte

Escuela El Balón vs. San Cayetano

SUBSEDE ALLEN – ZONA 5

1° fecha

Huahuel Niyeo vs. Deportivo Roca Azul

Unión AP Azul 6-0 Unión AP Blanco

SUBSEDE CIPOLLETTI – ZONA 6

1° fecha