Mundialito 2026: todos los resultados de las categorías 2011, 2012 y 2014

Este miércoles se inauguró una nueva edición del Mundialito. Mirá acá los resultados actualizados de las diferentes subsedes.

El Mundialito 2026 realizó su clásico acto inaugural este miércoles en el estadio Luis Maiolino. La actividad comenzó el pasado martes y se extenderá hasta el 1° de febrero. Este año, el tradicional torneo contará con la participación de 250 equipos, divididos en 9 categorías, donde la principal será la categoría 2013.

Resultados categoría 2011

SUBSEDE SOL DE MAYO (VIEDMA) – Zona 1

1° fecha:

  • Jorge Newbery 2-4 Deportivo Patagones
  • Inalauquen 0-0 Sol de Mayo

2° fecha:

  • Sol de Mayo 0-1 Asociación Deportiva Cultural

SUBSEDE SPORTMAN (CHOELE CHOEL)

1° fecha – Zona 2

  • Villa Unión 1-5 Atlético Río Colorado
  • Sportivo Belisle 0-5 Atlético Lamarque
  • Almafuerte 1-1 Monumental Argentino

SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – Zona 3

1° fecha:

  • Argentinos del Norte vs. Escuela Los Pulpitos
  • Asociación Deportiva Chos Malal vs Deportivo Roca Azul

SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – Zona 4

1° fecha:

  • Gavas FC vs. Deportivo Roca Blanco
  • Deportivo Huergo vs. Escuela Municipal Cervantes

SUBSEDE BARILOCHE – Zona 5

1° fecha:

  • Puerto Moreno Naranja 0-2 Puerto Moreno Verde
  • Cruz del Sur 0-2 San Esteban

2° fecha:

  • Puerto Moreno Naranja 2-1 Cruz del Sur
  • San Esteban 0-1 Puerto Moreno Verde

Resultados categoría 2012

SUBSEDE VIEDMA – ZONA 1

1° fecha:

  • Sol de Mayo 2-0 Santa Clara

SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – Zona 2

1° fecha:

  • Escuela Municipal Cervantes vs. Deportivo Huergo
  • Deportivo Roca Blanco vs CECAP Azul

SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 3

1° fecha:

  • Deportivo Roca Naranja 9-0 Escuela La Red
  • Tiro Federal 1-4 Deportivo Roca Azul
  • CECAP Rojo 0-4 CIMAC

Resultados categoría 2014

SUBSEDE VIEDMA – ZONA 1

1° fecha:

  • Sol de Mayo 9-1 Esc. Municipal Los Menucos
  • Defensores Celeste 3-7 Defensores Naranja

SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – ZONA 2

1° fecha

  • CECAP Rojo vs Líbero
  • Deportivo Huergo Blanco vs Esc. Muni. Cervantes

SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 3

1° fecha

  • ATSA 1-1 Noroeste
  • Mallín Nehuen 0-10 Deportivo Roca Naranja

SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 4

1° fecha

  • Tiro Federal vs. CECAP Azul
  • Argentinos del Norte vs. Barrio Norte
  • Escuela El Balón vs. San Cayetano

SUBSEDE ALLEN – ZONA 5

1° fecha

  • Huahuel Niyeo vs. Deportivo Roca Azul
  • Unión AP Azul 6-0 Unión AP Blanco

SUBSEDE CIPOLLETTI – ZONA 6

1° fecha

  • La Amistad vs Obrero Dique
  • Deportivo Roca Blanco vs Titanes 2 de Agosto

