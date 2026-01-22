Mundialito 2026: todos los resultados de las categorías 2011, 2012 y 2014
Este miércoles se inauguró una nueva edición del Mundialito. Mirá acá los resultados actualizados de las diferentes subsedes.
El Mundialito 2026 realizó su clásico acto inaugural este miércoles en el estadio Luis Maiolino. La actividad comenzó el pasado martes y se extenderá hasta el 1° de febrero. Este año, el tradicional torneo contará con la participación de 250 equipos, divididos en 9 categorías, donde la principal será la categoría 2013.
Resultados categoría 2011
SUBSEDE SOL DE MAYO (VIEDMA) – Zona 1
1° fecha:
- Jorge Newbery 2-4 Deportivo Patagones
- Inalauquen 0-0 Sol de Mayo
2° fecha:
- Sol de Mayo 0-1 Asociación Deportiva Cultural
SUBSEDE SPORTMAN (CHOELE CHOEL)
1° fecha – Zona 2
- Villa Unión 1-5 Atlético Río Colorado
- Sportivo Belisle 0-5 Atlético Lamarque
- Almafuerte 1-1 Monumental Argentino
SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – Zona 3
1° fecha:
- Argentinos del Norte vs. Escuela Los Pulpitos
- Asociación Deportiva Chos Malal vs Deportivo Roca Azul
SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – Zona 4
1° fecha:
- Gavas FC vs. Deportivo Roca Blanco
- Deportivo Huergo vs. Escuela Municipal Cervantes
SUBSEDE BARILOCHE – Zona 5
1° fecha:
- Puerto Moreno Naranja 0-2 Puerto Moreno Verde
- Cruz del Sur 0-2 San Esteban
2° fecha:
- Puerto Moreno Naranja 2-1 Cruz del Sur
- San Esteban 0-1 Puerto Moreno Verde
Resultados categoría 2012
SUBSEDE VIEDMA – ZONA 1
1° fecha:
- Sol de Mayo 2-0 Santa Clara
SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – Zona 2
1° fecha:
- Escuela Municipal Cervantes vs. Deportivo Huergo
- Deportivo Roca Blanco vs CECAP Azul
SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 3
1° fecha:
- Deportivo Roca Naranja 9-0 Escuela La Red
- Tiro Federal 1-4 Deportivo Roca Azul
- CECAP Rojo 0-4 CIMAC
Resultados categoría 2014
SUBSEDE VIEDMA – ZONA 1
1° fecha:
- Sol de Mayo 9-1 Esc. Municipal Los Menucos
- Defensores Celeste 3-7 Defensores Naranja
SUBSEDE CERVANTES/HUERGO – ZONA 2
1° fecha
- CECAP Rojo vs Líbero
- Deportivo Huergo Blanco vs Esc. Muni. Cervantes
SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 3
1° fecha
- ATSA 1-1 Noroeste
- Mallín Nehuen 0-10 Deportivo Roca Naranja
SUBSEDE DEPORTIVO ROCA – ZONA 4
1° fecha
- Tiro Federal vs. CECAP Azul
- Argentinos del Norte vs. Barrio Norte
- Escuela El Balón vs. San Cayetano
SUBSEDE ALLEN – ZONA 5
1° fecha
- Huahuel Niyeo vs. Deportivo Roca Azul
- Unión AP Azul 6-0 Unión AP Blanco
SUBSEDE CIPOLLETTI – ZONA 6
1° fecha
- La Amistad vs Obrero Dique
- Deportivo Roca Blanco vs Titanes 2 de Agosto
Comentarios