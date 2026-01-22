El Mundialito 2026, entre la ilusión de los chicos y un homenaje que emociona

Comenzó el Mundialito 2026. La 38° edición dio inicio este miércoles en el estadio Luis Maiolino. La inauguración contó con la participación de más de 1800 chicos y 100 equipos que desfilaron en el campo de juego.

Desde las tribunas acompañaron las familias, que llenaron la cancha del Deportivo Roca. Hubo un show musical, que hizo bailar a los chicos y deleitar a los más grandes. Luego, los fuegos artificiales se robaron las miradas de todos los presentes.

El cierre de la jornada lo protagonizaron Lanús y la Asociación Deportiva Chos Malal, en un partido correspondiente por la categoría 2013. El Granate demostró toda su jerarquía y goleó por 11-0 al equipo neuquino.

El emotivo homenaje a Carmen, presente

Una de las protagonistas de la noche fue Carmen, quien recibió un reconocimiento de parte de su nieto por haber estado presente en todas las ediciones del Mundialito. En diálogo con RIO NEGRO, expresó sus sensaciones tras este homenaje: «Fue hermoso, es un reconocimiento a todos los años de trabajo, que fueron un granito de arena en cada Mundialito»

Carmen recibió un ramo de flores por parte de su nieto.

«Empezamos vendiendo entradas, atendiendo el kiosco. Éramos un grupo de 10 familias y cada vez se fue integrando más gente y cada vez fueron más chicos los que jugaban».

Además, comentó que hubo una gran participación de equipos del exterior en la historia del Mundialito: «En ediciones anteriores participaron equipos de Europa, de Japón, de Estados Unidos, de diferentes países de Sudamérica».

Por último, resaltó cual es la clave para el éxito de cada Mundialito: «La unión y el apoyo de los padres es lo más importante para los chicos. Los nenes tienen que disfrutar esta experiencia que queda para toda la vida».

La palabra de los protagonistas

Los chicos disfrutaron de su noche, junto a sus compañeros y familias. Tiziano, de 13 años, jugará en la categoría 2013 para el Deportivo Roca, y expresó su alegría por disputar el torneo: «Jugar en la categoría principal es lo mejor, es una sensación distinta. Vamos a dar lo mejor. El entrenador nos dice que la actitud es lo más importante«.

Alberto de 14 años categoría 2011, disputará el Mundialito con la camiseta de CECAP Argentinos Juniors y recalcó cual es la clave del torneo: «Es un torneo muy lindo. Lo más importante es pasarla bien, disfrutar con los compañeros«.

Agustín, futbolista de la categoría 2011 de Argentinos del Norte, expresó sus sensaciones en su primera experiencia en el Mundialito: «Mi familia me acompaña y me quería ver jugar este torneo«.

Mateo categoría 2013, es el capitán de Lanús, el actual campeón y candidato al bicampeonato: «Es mi primera experiencia, es un torneo muy lindo. Es un orgullo abrir el torneo en la cancha principal. Lo más importante es la actitud».

La familia también tuvo su momento. Desde la tribuna comentaron: «Estamos siempre presentes. Es una experiencia para toda la vida, que tienen que disfrutar y vivir a pleno. los alentamos y acompañamos. Mi hijo Lorenzo está feliz por jugar el torneo», dijo una de las mamás de los chicos de CIMAC.