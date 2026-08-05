Deportivo Viedma intentará ser profeta en casa y avanzar en la Liga Federal Formativa U21
La importante competición se llevará a cabo el próximo fin de semana, en el Estadio Cayetano Arias de la capital rionegrina.
El «Cayetano Arias» de Viedma se viste de gala el próximo fin de semana, siendo sede de la Fase 4 de la Liga Federal Formativa de Básquetbol U21, con Deportivo Viedma queriendo hacer valer la localía y seguir avanzando en la competición.
La capital rionegrina será anfitriona de la importante instancia del certamen, que reunirá a los 20 equipos clasificados de la Fase Regional, divididos en cinco cuadrangulares, en busca de la instancia de semifinales.
En las últimas horas, Viedma fue elegida como sede del Cuadrangular E Interregional, que tendrá a Deportivo de dicha ciudad, Plottier y los 3° y 4° de la zona Metropolitana. Los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos clasificarán a la siguiente fase.
El combinado de la capital rionegrina, campeón de la pasada edición, viene de ganar el Triangular correspondiente a la segunda fase, dejando en el camino a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y a Independiente de Neuquén.
Vale recordar que en la edición pasada, Depo hizo un torneo perfecto, ganando los 13 partidos y festejando ante su gente en el cruce final, luego de vencer a Chamical de La Rioja por 84-64.
Comentarios