Deportivo Viedma intentará ser profeta en casa y avanzar en la Liga Federal Formativa U21

El «Cayetano Arias» de Viedma se viste de gala el próximo fin de semana, siendo sede de la Fase 4 de la Liga Federal Formativa de Básquetbol U21, con Deportivo Viedma queriendo hacer valer la localía y seguir avanzando en la competición.

La capital rionegrina será anfitriona de la importante instancia del certamen, que reunirá a los 20 equipos clasificados de la Fase Regional, divididos en cinco cuadrangulares, en busca de la instancia de semifinales.

En las últimas horas, Viedma fue elegida como sede del Cuadrangular E Interregional, que tendrá a Deportivo de dicha ciudad, Plottier y los 3° y 4° de la zona Metropolitana. Los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos clasificarán a la siguiente fase.

El combinado de la capital rionegrina, campeón de la pasada edición, viene de ganar el Triangular correspondiente a la segunda fase, dejando en el camino a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y a Independiente de Neuquén.

Vale recordar que en la edición pasada, Depo hizo un torneo perfecto, ganando los 13 partidos y festejando ante su gente en el cruce final, luego de vencer a Chamical de La Rioja por 84-64.

