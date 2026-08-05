La Liga Profesional confirmó la fecha y la sede de la final del Clausura 2026

La Liga Profesional definió la sede de la final del torneo Clausura 2026. Durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, quedó aprobado que el partido decisivo se disputará el segundo fin de semana de diciembre.

De esta manera, el campeón del fútbol argentino se conocerá el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Ahora solo resta que la AFA oficialice el horario.

La elección del estadio se enmarca en el proyecto impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino tras hacerse cargo de su administración. El objetivo es convertir al escenario platense en la «Casa de las Selecciones Nacionales» y, al mismo tiempo, transformarlo en sede habitual de las finales de las principales competencias del fútbol argentino.

A fines de 2025, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había anticipado el nuevo rol que tendría el estadio. «El estadio Diego Armando Maradona pasará a ser la casa de las selecciones, de todas nuestras selecciones. Se llamará ‘Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo’«.

Además, el dirigente explicó que el acuerdo contempla la organización de los encuentros decisivos del fútbol local. «Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, y será la casa de algún club que deba salir de su estadio.»

Por otra parte, la Liga Profesional también confirmó el cronograma completo de la etapa final del Torneo Clausura 2026. La fase de zonas se extenderá desde el 26 de julio hasta el 8 de noviembre. Los octavos de final se jugarán el 21 o 22 de noviembre; los cuartos de final, el 28 o 29; las semifinales, el 5 o 6 de diciembre; y la final tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en La Plata.

Con información de TyC Sports