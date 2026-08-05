Se supo qué declaró Facundo Moyano ante la Justicia mientras avanza la investigación

Facundo Moyano declaró este martes por la noche ante el auxiliar fiscal Julián Pistone y allí contó de forma escueta cuál es el vínculo con Candela Arizaga, la joven que corrió semidesnuda por Belgrano y fue asistida por personal médico, además de sobre qué pasó dentro del departamento.

Facundo Moyano negó haber agredido o retenido a su pareja

De acuerdo a la indagatoria, Moyano expuso: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo; nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal”.

A su vez, manifestó ante el fiscal que “tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre al departamento».

Luego de la indagatoria y tras lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina sobre la inexistencia de impedimentos legales vigentes, se dispuso su liberación.

Para continuar con el proceso sin inconvenientes, se le impuso, por el plazo que demande el trámite actual, diversas medidas restrictivas, entre ellas fijar domicilio, debiendo comunicar cualquier cambio de residencia dentro de las 24 horas; la obligación de comparecer a todas las citaciones; prohibición de cualquier tipo de contacto con la joven; y restricción de acercamiento.

La investigación contra el exdiputado continúa con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el informe médico y el allanamiento, además de la toma de testimonios y la declaración de Arizaga con el objetivo de constatar si existió en algún momento la comisión de alguno de los delitos por los que se encuentra acusado.

En la actualidad, se encuentra acusado de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.

NA