Los fanáticos no dudaron: el «2×1» de Colapinto en Bélgica, la maniobra del mes en la Fórmula 1

El argentino y Alpine trabajan para dar un salto en calidad en la reanudación del Mundial 2026 de la F1.

Más elogios para el argentino Franco Colapinto en pleno receso de la Fórmula 1, a la espera de la reanudación del Mundial 2026 el próximo 23 del corriente en Países Bajos, y también del anuncio del equipo Alpine sobre su futuro.

Hasta que se resuelva esa situación, el pilarense tiene varios motivos para mantenerse alegre y sonreír. Además de quedar en el Top 10 del Power Ranking de mejores pilotos, el hombre de Alpine arrasó en la encuesta que la F1 hizo en redes sociales consultando la mejor maniobra del mes.

El impresionante doble sobrepaso del argentino sobre Pierre Gasly y Liam Lawson en Bélgica fue claramente la favorita de los fanáticos en la votación, con el 56% de los votos y muy por delante de las demás incluidas en el segmento.

🔥 ¡COLAPINTO, PROTAGONISTA DE LA MEJOR MANIOBRA DEL MES DE JULIO EN LA FÓRMULA 1! Con este doble sobrepaso a Gasly y Lawson en el #BelgianGP, el piloto argentino se quedó con la mencionada distinción tras haber obtenido el 56% de los votos. 🔝



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A bordo de su A526, Colapinto hizo un brillante «2×1» en la trepada de Eau Rouge, madrugando por el radio interno a ambos monoplazas y saltando al 10° puesto de la competencia, que a la postre le dio el último punto en juego de aquel día.

El escolta en la votación fue Max Verstappen, cuyo sobrepaso sobre Lewis Hamilton en el GP de Hungría obtuvo el 37% de las preferencias. Mucho más atrás terminaron Liam Lawson, por su maniobra sobre Oscar Piastri, y Arvid Lindblad por un adelantamiento sobre Hamilton, ambos con el 3% de los votos.

Es la segunda vez que Franco se acredita dicho galardón al adelantamiento del mes desde su llegada a la Fórmula 1. La primera vez fue reconocido tras superar brillantemente a Fernando Alonso en Austin 2024, cuando apenas tenía un puñado de carreras en la máxima sobre el Williams.