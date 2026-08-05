En el Alto Valle la lluvia fue la protagonista este miércoles: en fotos, la fuerte caída de agua en Roca

Después de unos pocos días de sol y sin nubes a la vista, el Alto Valle vuelve a recibir un temporal por intensas lluvias. Durante este miércoles la caída de agua se vivió de manera intensa en Roca. Mirá las fotos que retratan a la lluvia como protagonista del día.

Fotos: Juan Thomes.

El organismo nacional informó que el Alto Valle se verá afectado por lluvias persistentes de intensidad variable. En este sentido señaló que se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Fotos: Juan Thomes.

Además, en zonas mas elevadas «no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve». De acuerdo al parte de alertas, la franja horaria más complicada será la noche aunque no se descarta el registro de chaparrones aislados durante todo el día.

Fotos: Juan Thomes.

El pronóstico del tiempo remarcó que, en líneas generales, se espera una temperatura máxima de 7°C y una mínima de 5°C. Por su parte, la probabilidad de precipitación se mantendrá durante todo el miércoles entre el 40 y el 70%; y el viento registrará velocidades de hasta 31 km/h. Sin embargo, en la ciudad de Neuquén las ráfagas de viento serán mucho más intensas pudiendo alcanzar o superar los 50 km/h.

Fotos: Juan Thomes.

En paralelo, un análisis del sitio especializado Meteored anticipa que a partir de este viernes 7 de agosto ingresará una irrupción de aire de origen polar desde la Patagonia hacia la franja central. El fenómeno extenderá ráfagas severas del sector sur, precipitaciones e inestabilidad en varias provincias. Mirá acá el detalle.

Fotos: Juan Thomes.

Para el tramo comprendido entre el martes y el jueves, los modelos numéricos globales (ECMWF de Europa y GFS de Estados Unidos) reflejan cierta divergencia.

Mientras el sistema europeo proyecta el paso ágil de una baja presión con lluvia en el centro-norte patagónico, la simulación estadounidense anticipa un estiramiento de las marcas elevadas en el norte antes de desencadenar un proceso de ciclogénesis con tormentas fuertes en el centro del país hacia el jueves.

Fotos: Juan Thomes.

A pesar de las discrepancias de corto plazo, ambos centros meteorológicos coinciden en que el viernes 7 marcará un quiebre definitivo