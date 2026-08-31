Desde su debut al día de su retiro: en fotos, el recorrido de Lionel Messi por la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a través de una emotiva carta que publicó en sus redes sociales. A 22 años de su primer partido con la camiseta de Argentina, te invitamos a hacer un recorrido por la carrera del astro del futbol con la albiceleste.

El «10» reconoció que tomó la decisión y escribió la carta de retiro dos días después de la final con España. La muerte de su papá lo terminó de convencer.

Messi jugó 200 partidos con la Selección Argentina en los que convirtió 125 goles y dio 66 asistencias. Es el máximo anotador con más del doble de diferencia respecto a Gabriel Batistuta que lo sigue con 54.

Con la selección mayor, logró dos Copas América (2021 y 2024), la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 donde alzó el trofeo que más deseaba.

Es el jugador que más participaciones en goles tiene con una selección al sumar goles y asistencias. También es el que más anotó en torneos importantes (mundiales + copas continentales) con un total de 35.

Argentina to a second successive World Cup final. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Argentina to a second successive World Cup final. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La caída con Chile en la final de 2016 lo llevó a renunciar por primera vez a la Selección. «No es para mí, lo busqué y no se me dio», dijo en aquel momento.

Por suerte, el «10» se arrepintió de esa decisión y ese mismo año volvió. Con la llegada de Lionel Scaloni, lideró la generación más ganadora de la historia de Argentina con los títulos consecutivos en la Copa América 2021, la Finalíssima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

New York New Jersey Stadium, the United States, July 19, 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)

(Photo by Paul ELLIS / AFP)

Ya con 39 años y en medio de un momento personal difícil por el estado de salud de su papá, Messi tuvo un Mundial 2026 brillante. Metió 8 goles (uno más que en Qatar) y quedó como el segundo máximo anotador de la historia con 21, uno menos que Kylian Mbappé.

FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium, the United States, July 19, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)