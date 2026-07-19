Di María bancó a la Selección Argentina con un emotivo mensaje: «Un país está orgulloso»

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo dolor entre los jugadores y los hinchas. Tras el encuentro, Ángel Di María utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo al plantel dirigido por Lionel Scaloni. «La mejor Selección de toda la historia», señaló.

«Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor Selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho», escribió el jugador de Rosario Central.

El mensaje de Fideo tuvo una rápida repercusión entre los hinchas, que destacaron el respaldo del campeón del mundo a sus excompañeros, con quienes conquistó el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

En los días previos a la final se había especulado con la posibilidad de que Di María viajara a Estados Unidos para acompañar al equipo. Sin embargo, el propio exjugador de la Albiceleste descartó esa opción con una respuesta cargada de humor.

«No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí». El rosarino siguió la definición desde su hogar y, apenas finalizó el encuentro, decidió expresarse públicamente para reconocer el esfuerzo del plantel argentino, que alcanzó su quinta final consecutiva y volvió a dejar una huella en la historia del fútbol nacional.