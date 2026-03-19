Dibu Martínez se lució ante Lille y Santi Castro y Colo Barco marcaron goles decisivos

Dibu Martínez corrió por toda la cancha para celebrar el primer gol de su equipo, que comenzó en sus manos. (AFP)

Este jueves se están disputando todos los partidos de la Europa League y una de las series más atractivas fue la que protagonizaron Aston Villa y Lille.

La ida fue victoria para los Villanos en Francia, en un partido que también se jugó en las tribunas: los hinchas locales silbaron al Dibu Martínez y desplegaron una bandera con el mensaje: “Martínez, no sos bienvenido”. Sin embargo, el conjunto inglés se quedó con el triunfo por 1-0.

Ahora, en Birmingham, el Villa se quedó con la clasificación tras ganar 2-0. La jugada del primer gol nació en un tiro libre del Lille que embolzó el Dibu. El arquero argentino se levantó rápidamente y metió un pase largo preciso para Jadon Sancho, que condujo hasta el fondo y asistió a John McGinn.

ATAJADA Y PASE LARGO TOP DE DIBU MARTÍNEZ PARA EL GOL DEL ASTON VILLA.



Salió corriendo a festejarlo. 😅🇦🇷pic.twitter.com/srFgKsdBp7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 19, 2026

Más tarde, Leon Bailey apareció para marcar el segundo y sentenciar la serie a favor de Aston Villa, que se cruzarán con el ganador entre Bologna y Roma en los cuartos de final.

Por su parte, Bologna y Roma protagonizan un partidazo en la capital romana. El conjunto visitante llegó a ponerse en ventaja en el global, pero a los 35 minutos apareció Lorenzo Pellegrini para igualar la serie. Con el 4-4, el encuentro se decide en el alargue.

En el equipo local, tanto Matías Soulé como Paulo Dybala se perdieron el encuentro por lesión. Por su parte, en la visita fue titular Santiago Castro, quien marcó el 3-1 parcial a los 13 minutos del complemento con un tremendo derechazo inatajable para Mile Svilar.

¡¡APARECIÓ EL ARGENTINO!! ¡SANTI CASTRO LE ROMPIÓ EL ARCO A SVILAR Y ESTAMPÓ EL 3-1 (4-2 GLOBAL) DE BOLOGNA VS. ROMA!



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Además, en uno de los primeros partidos de la jornada, el ex Vélez Nicolás Domínguez marcó de cabeza para poner el 1-0 parcial de Nottingham Forest ante FC Midtjylland. Finalmente, el equipo del argentino logró la clasificación en la tanda de penales y se medirá con Porto en la siguiente instancia.

El Colo, figura en la Conference League

Racing de Estrasburgo recibió a HNK Rijeka por la vuelta de los octavos de final de la Conference League. El partido de ida había sido favorable para los franceses por 2-1, con un gol de Joaquín Panichelli.

El delantero argentino volvió a convertir en la revancha para el 1-1 parcial al inicio del segundo tiempo, pero el tanto fue anulado por offside.

¡¡EL COLO APARECIÓ COMO UN GOLEADOR!! Barco entró al área y definió para poner el 1-1 de Estrasburgo (3-2 global) vs. Rijeka en la #ConferenceLeague.



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A los 26 minutos apareció la figura del equipo: Valentín «Colo» Barco recibió en el área chica, controló como un delantero y definió cruzado para marcar el empate que le dio la clasificación a su equipo. En cuartos de final se enfrentará con Mainz 05, equipo alemán.