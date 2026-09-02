El infierno no está encantador: Independiente atraviesa una crisis y los hinchas marcharán contra la dirigencia

Independiente atraviesa horas de tensión, tanto en lo deportivo como en lo institucional. A la eliminación de la Copa Argentina y el flojo desempaño el Clausura de la Liga Profesional, se sumó el malestar de los hinchas por las recientes salidas de Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez.

Las ventas generaron preocupación entre los socios y los distintos espacios políticos del club, principalmente por el dinero que finalmente ingresará a las arcas de la institución luego de afrontar deudas y compromisos pendientes. En ese contexto, creció el reclamo por mayor información y transparencia respecto de las operaciones realizadas por la dirigencia.

A los malos resultados deportivos, se sumó el malestar por la venta de Ávalos, Lomónaco y Gutiérrez. (FBaires)

Frente a este escenario, la Agrupación Puro Sentimiento Rojo convocó a una marcha contra la actual Comisión Directiva para este viernes a las 18, en la sede de Independiente ubicada sobre la calle Mitre. La movilización tendrá como consigna: “Basta de comprometer el futuro de nuestro club”.

El espacio político planteó tres reclamos centrales: “Basta de vaciamiento del club”, “la urgencia de una transición ordenada y responsable” y la exigencia de que no se comprometa financieramente a la próxima gestión ni el futuro de la institución.

El referente de la agrupación, Fernando Montenegro, también se expresó sobre la situación y remarcó: “A Independiente se lo defiende”. En esa línea, cuestionó la falta de información sobre las salidas de futbolistas y referentes del plantel y sostuvo que exigir explicaciones forma parte de la vida democrática del club.

“Exigir transparencia, pedir explicaciones también es democracia. Si querés frenar el vaciamiento, no mires para otro lado: tenés que estar”, expresó Montenegro al convocar a los hinchas a participar de la movilización.

Malestar de los hinchas y tensión en Villa Domínico

El reclamo contra la dirigencia se da mientras también crece el descontento con el plantel por el presente deportivo. El pasado martes, un grupo de hinchas ingresó al predio de Villa Domínico con carteles y banderas con mensajes dirigidos a los futbolistas.

Los simpatizantes, que no pertenecerían a la barra del club, fueron demorados a raíz del ingreso al predio y podrían recibir una sanción que les impida acceder a los estadios. Además de los carteles, trascendieron videos en los que se escuchan reclamos hacia los jugadores durante el entrenamiento.

“Transpiren la camiseta” y “a ver si ganan porque se van a ir caminando” fueron algunas de las frases que se escucharon durante el episodio.

El malestar ya se había hecho evidente durante el último partido como local. En la derrota por 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza, por la séptima fecha del torneo Clausura, los hinchas despidieron al equipo con silbidos y también apuntaron contra algunos futbolistas.

Entre los jugadores más cuestionados estuvo Kevin Lomónaco, quien posteriormente fue transferido al Elche de España, además de Iván Marcone.

Un vaciamiento sin precedentes

En los últimos días, Independiente concretó varias operaciones que modificaron el plantel. Gabriel Ávalos fue transferido a Olimpia, mientras que Kevin Lomónaco continuará su carrera en el Elche de España. A esas dos salidas se sumó la de Maximiliano Gutiérrez al fútbol ruso, operación por la que Independiente recibió 3,5 millones de euros.

En el caso de Lomónaco, la transferencia se realizó por una cifra cercana a los cinco millones de euros. Sin embargo, entre las deudas pendientes y el porcentaje correspondiente a Bragantino, club que conserva derechos sobre el futbolista, el monto que finalmente quedará para Independiente será considerablemente menor. Mientras tanto, todavía no hay certezas sobre si la dirigencia buscará reemplazar a los futbolistas que dejaron el plantel.

Con las elecciones a la vista y un equipo que todavía no logró ganar desde la llegada de Jadson Viera, el clima en Avellaneda se volvió cada vez más complejo.