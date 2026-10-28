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Rulli atajó dos penales y el Manchester City avanzó en la Carabao Cup de Inglaterra

Gerónimo Rulli atajó dos penales en la tanda en la que el Manchester City superó a Brighton por la Carabao Cup.

Redacción

Por Redacción

Gerónimo Rulli atajó dos penales para el Manchester City. (Foto: @ManCity)

Gerónimo Rulli atajó dos penales para el Manchester City. (Foto: @ManCity)

Gerónimo Rulli aprovechó su oportunidad en el arco del Manchester City y se lució al atajarle dos penales al Brighton para que su equipo avance de ronda en la Carabao Cup.

El entrenador, Enzo Maresca, puso una formación con mayoría de suplentes y le dio la chance al argentino que habitualmente es alternativa de Gianluigi Donnarumma.

El partido salió 2 a 2 y el City estuvo dos veces abajo en el marcador. Lo pudo igualar mediante los goles de Mateo Kovacic y Vitor Reis.

Enzo Fernández, que entró sobre el cierre, anotó su penal pero Kovacic falló el suyo y los de Manchester pasaron apuros. Ahí apareció Rulli que le tapó a Yasin Ayari y Lewis Dunk para darle la victoria al City que clasificó a la siguiente ronda de la copa de la liga inglesa.

Ante la lesión de Dibu Martínez, Rulli tendrá su chance de ser titular en la Selección Argentina en los amistosos de noviembre contra Uruguay y Costa Rica.

El arquero de 34 años ya había sido titular en el City en la ronda previa de esta competición por lo que este fue su segundo partido. En la Selección atajó 9 partidos y solo le hicieron dos goles.


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Gerónimo Rulli aprovechó su oportunidad en el arco del Manchester City y se lució al atajarle dos penales al Brighton para que su equipo avance de ronda en la Carabao Cup.

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