Liga Confluencia: le dieron los puntos a Deportivo Roca tras la suspensión del clásico ante Argentinos del Norte

El árbitro Lautaro Sandoval suspendió el clásico en el segundo tiempo por una agresión sobre uno de los jueces de línea. (Foto: Gentileza Luján Martínez/@tresalegrestigres)

El clásico roquense entre Argentinos del Norte y Deportivo Roca ya tiene resolución. El Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia declaró la pérdida del partido para el Carcelero, luego de la agresión a un asistente arbitral que obligó a suspender el encuentro el jueves 22 de octubre en el estadio Zit Formiga.

El partido correspondía a la décima fecha del torneo Clausura y estaba igualado 1-1 cuando, a los siete minutos del segundo tiempo, el árbitro principal, Lautaro Sandoval, decidió interrumpirlo tras el impacto de un rollo de papel sobre uno de los jueces de línea.

En su resolución, el Tribunal consideró justificada la suspensión y rechazó tanto el pedido de Argentinos del Norte para reanudar el encuentro como el planteo de nulidad de los informes arbitrales. De esta manera, registró el resultado como una victoria 1-0 para Deportivo Roca, que recibió los tres puntos.

Además, el Carcelero deberá pagar una multa equivalente a dos fechas de 50 entradas generales cada una. El Tribunal también lo intimó a informar, en un plazo de diez días corridos, los resultados de la investigación que inició para identificar a los responsables del lanzamiento y a la persona que ingresó al campo de juego durante el festejo de un gol.

La resolución, sin embargo, no incluyó la quita adicional de puntos prevista en el reglamento. Argentinos del Norte deberá cumplir con la multa dentro de los cinco días corridos desde la publicación del fallo.

Deportivo Roca quedó como único puntero del Clausura

Con los tres puntos adjudicados, Deportivo Roca llegó a 23 unidades y quedó como único líder del Clausura de la Liga Confluencia, con tres de ventaja sobre Atlético Regina, su principal perseguidor, cuando restan tres fechas para el cierre del torneo.

El Naranja tendrá una parada importante este jueves, cuando reciba a Pillmatún en el estadio Luis Maiolino desde las 21, en un partido clave para sostener la punta del campeonato.

Pero la agenda no termina ahí. El domingo, desde las 18, Deportivo Roca será local nuevamente ante Jorge Newbery de Carmen de Patagones por la vuelta de los octavos de final del Regional Amateur. El equipo roquense buscará avanzar de ronda después del empate 0-0 en el encuentro de ida.