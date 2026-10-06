Djokovic va por Federer y sueña con Connors: así quedó la tabla histórica de títulos ATP

Novak Djokovic conquistó su séptimo Abierto de China y elevó a 102 su impresionante cosecha de títulos individuales en la historia del tenis. Con 39 años, el serbio quedó a uno de Roger Federer y a siete de Jimmy Connors. Son los únicos tres que pasaron la barrera de los 100 y un argentino, Guillermo Vilas, ocupa el 11º en esa tabla de lujo.

El balcánico estiró a 34 su racha histórica de partidos invictos en el certamen chino y rompió una sequía de festejos en el arranque de 2026, metiéndose de lleno en los libros de historia al convertirse en el primer varón en levantar un trofeo del circuito profesional con esa edad, un hito que no se registraba desde las consagraciones del australiano Ken Rosewall en 1977.

Alcanzar al suizo es el gran objetivo, en una lucha que solo él pued sostener, porque los perseguidores ya están retirados. Ivan Lendl (94) hace muchos años, y más acá en el tiempo, Rafael Nadal, quien se retiró con 92 coronas.

Este logro le permitió a Nole prolongar a 21 temporadas consecutivas su récord absoluto de años levantando al menos un título oficial, un testimonio inigualable de vigencia deportiva. Como si fuera poco, el triunfo trajo consigo un doble premio en el aspecto numérico y competitivo: aseguró su ascenso al octavo casillero del ranking mundial y superó al propio De Miñaur en la carrera directa rumbo a las Finales ATP de Turín.

El top 10 y Vilas

Detrás de los tres puestos de vanguardia en la mencionada lista histórica de campeones se ubican también leyendas de la talla de Rod Laver (78), John McEnroe (77), Bjorn Borg (66), Pete Sampras (64) e Ilie Nastase (64). El gran Guillermo Vilas está en el puesto 11º con 62 conquistas.