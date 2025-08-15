Dolor en el fútbol argentino: murió Ramón Maddoni, histórico captador de talentos

Ramón Maddoni, leyenda del fútbol argentino por su incomparable talento para descubrir promesas, murió este viernes a los 83 años. Reconocido por su incansable labor en el Club Social Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, trabajó allí hasta sus últimos días formando jugadores.

El propio club Social Parque confirmó la noticia con un emotivo comunicado: “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.

Vinculado estrechamente a Boca Juniors y Argentinos Juniors, Maddoni descubrió a figuras como los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, además de talentos de la talla de Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente y Esteban Cambiasso, entre otros.

“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, concluyó el mensaje del club porteño.