La mamá de Messi reveló cómo vivió el histórico debut de la Selección en el Mundial 2026

La histórica actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo emocionó a millones de hinchas alrededor del mundo. También conmovió profundamente a su familia, que siguió de cerca una noche inolvidable para el capitán argentino.

Tras la goleada de la Scaloneta ante Argelia, en la que Messi convirtió tres goles y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales, las imágenes del rosarino quebrado en llanto recorrieron el planeta y despertaron todo tipo de reacciones.

En ese contexto, Celia Cuccittini, madre del astro argentino, compartió cómo vivió el encuentro y la emoción que sintió al ver una nueva actuación consagratoria de su hijo.

La revelación surgió durante una emisión del programa que conduce Ángel de Brito en Bondi Live, donde la periodista Mariana Brey contó que se comunicó con Celia tras el partido.

“Hablé yo ayer. Le mandé un mensaje porque estaba tan emocionada que le escribí”, relató la panelista.

Según explicó Brey, la respuesta llegó rápidamente pese a que la familia se encontraba disfrutando de la celebración en el estadio.

“Me contestó al toque, quedé sorprendida porque estaría ahí en la cancha. Divina, me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando. Estaban felices, felices”, comentó.

Por su parte, Messi también se refirió a las lágrimas que mostró después de marcar uno de los goles más destacados de la noche.

“Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación”, expresó el capitán argentino tras el encuentro.

Además, agregó: “Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho”.

El hat-trick no solo le permitió a Messi seguir ampliando su leyenda dentro del fútbol mundial, sino que también mostró una vez más el costado más humano de un jugador que, a lo largo de su carrera, supo emocionar dentro y fuera de la cancha.

El verdadero motivo detrás del llanto de Messi en el Mundial 2026: qué le pasa a su padre Jorge Messi

Una imagen llamó la atención de millones de fanáticos: las lágrimas que aparecieron en su rostro después de convertir el primer tanto.

Lo que parecía una emoción ligada únicamente al fútbol escondía una situación mucho más profunda.

«Pasé unos días difíciles»

Tras el partido, Messi explicó que su reacción no estuvo relacionada con el resultado ni con su actuación dentro de la cancha.

«Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados», expresó el capitán argentino al ser consultado sobre su emoción luego del gol. También agradeció el apoyo recibido por parte de sus compañeros y de toda la delegación argentina.

La confesión generó preocupación inmediata y abrió interrogantes sobre el difícil momento personal que atraviesa el rosarino.

Horas después de sus declaraciones comenzaron a trascender versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre y representante histórico del capitán argentino.

Según informó A24 y replicaron distintos medios nacionales, el entorno familiar atraviesa momentos de preocupación debido a un delicado cuadro médico que afecta a Jorge Messi desde hace tiempo y que habría tenido complicaciones en las últimas semanas.

Por su parte, el periodista Eduardo Feinmann señaló que el padre del futbolista enfrenta un problema de salud considerado grave y que se encuentra bajo seguimiento de distintos especialistas.

Hasta el momento, la familia Messi no brindó detalles oficiales sobre el diagnóstico ni sobre la evolución del cuadro.