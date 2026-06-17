Cuál es el auto 0 km más barato de la Argentina en junio de 2026

El mercado automotor argentino volvió a mostrar movimientos en el ranking de los vehículos más económicos. Luego de varios meses con nuevos competidores ganando terreno, el Renault Kwid recuperó el primer lugar y se convirtió en el auto 0 km más barato de la Argentina en junio de 2026.

Con un precio de lista de $26.490.000, el hatchback compacto de la marca francesa se ubicó por delante de modelos eléctricos, híbridos y urbanos que también buscan captar a los compradores que priorizan el costo de ingreso al mercado.

Durante años, el Fiat Cronos ocupó ese lugar de privilegio, pero el escenario cambió a medida que nuevas propuestas comenzaron a competir con estrategias de precios más agresivas.

El Renault Kwid vuelve al primer puesto

Pensado principalmente para la movilidad urbana, el Renault Kwid se destaca por sus dimensiones compactas, su bajo consumo de combustible y una mecánica sencilla orientada al uso diario.

Estas características lo convirtieron en uno de los modelos más elegidos por quienes buscan un primer vehículo o una alternativa económica para desplazarse en la ciudad.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Motor naftero eficiente.

Bajo consumo de combustible.

Tamaño compacto ideal para el tránsito urbano.

Buena maniobrabilidad para estacionar.

Precio de entrada competitivo frente a otros 0 km.

Los 10 autos más baratos de la Argentina

Según los valores vigentes en junio de 2026, este es el ranking de los vehículos 0 km más accesibles del mercado:

Renault Kwid: $26.490.000. JMEV Easy 3: US$18.900 ($27.594.000). Hyundai HB20: $27.600.000. Fiat Mobi: $28.060.000. MG3 ICE: US$20.900 ($30.514.000). JAC S2: US$20.900 ($30.514.000). Fiat Argo: $30.700.000. Peugeot 208: $31.460.000. Fiat Cronos: $31.600.000. Suzuki Swift Hybrid GLX MT: US$21.900 ($31.974.000).

La sorpresa de los autos chinos

Uno de los datos más llamativos del listado es la creciente presencia de marcas asiáticas. El eléctrico JMEV Easy 3 continúa entre los modelos más económicos del país, mientras que el MG3 ICE logró ingresar al ranking gracias a una estrategia comercial basada en precios competitivos.

La aparición de estos modelos refleja una tendencia que gana fuerza en el mercado argentino: una mayor diversidad de marcas, tecnologías y propuestas de movilidad.

Un mercado cada vez más diverso

A diferencia de años anteriores, cuando los autos más baratos eran casi exclusivamente modelos compactos con motor de combustión, hoy el ranking incluye opciones eléctricas, híbridas y vehículos de origen chino que compiten directamente con fabricantes tradicionales.

En este contexto, el Renault Kwid logró recuperar el liderazgo y mantenerse como la alternativa más económica para quienes buscan acceder a un vehículo 0 kilómetro durante junio de 2026. Sin embargo, la competencia es cada vez más intensa y el listado podría volver a modificarse en los próximos meses.