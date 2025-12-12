Doohan, el piloto al que reemplazó Colapinto, chocó tres veces en la misma curva en Japón

Luego de su salida de Alpine en la Fórmula 1, que dejó el lugar para Franco Colapinto, Jack Doohan llegó a la Super Fórmula, la máxima competencia de monoplazas en Japón, para relanzar su carrera.

Sin embargo, el australiano sigue cometiendo los mismos errores que causaron su salida del equipo francés. En la madrugada del viernes, el joven de 22 años sufrió su tercer accidente consecutivo en la misma curva del Autódromo de Suzuka.

El piloto tocó el piano interno en Degner, su auto del equipo Kondo Racing pisó la cama de leca, se despistó y chocó directamente contra las defensas Tecpro, que absorbieron el impacto y evitaron que tanto él como su vehículo sufrieran consecuencias mayores.

La experiencia japonesa se convierte en una pesadilla para el australiano. pic.twitter.com/Gl8kn9zDJt — Alpine Club (@alpineclub_esp) December 12, 2025

Curiosamente, no solo tuvo accidentes en esa curva en las tres ocasiones que visitó el circuito con Kondo Racing, sino que también le había sucedido cuando corrió allí con Alpine en la Fórmula 1. Lo visitó en cuatro oportunidades y todas tuvieron el mismo desenlace.

Luego del choque de hoy, el piloto cambió su foto de perfil de Instagram por una imagen en negro, producto de los comentarios de odio que recibió en sus redes sociales. Para él fue un golpe duro dejar la máxima competencia del automovilismo mundial y se está jugando su posibilidad de volver: trascendió que podría ser piloto reserva en Haas. Sin embargo, todavía no firmó nada oficial ni con Haas ni con Super Fórmula, por lo que sigue vinculado a Alpine hasta 2026.