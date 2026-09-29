Dos campeones del mundo en Qatar no estarán presentes en la despedida de Lionel Messi
No hubo autorización de la Roma de Italia, por lo que ambos jugadores se quedarán con las ganas de estar presentes el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental.
Dos de los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 no dirán presentes el próximo martes de 6 de octubre en el Estadio Monumental y se quedarán con las ganas de despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina de Fútbol.
La Roma de Italia emitió hoy un comunicado y anunció que Paulo Dybala y Nahuel Molina no fueron autorizados a viajar al país para el duelo amistoso del elenco albiceleste ante Benín, en lo que será el último baile del «10».
El conjunto italiano explicó que la decisión «responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales», al tiempo que «desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial».
Cabe destacar que ni Molina -suspendido por 7 partidos luego de los incidentes en la final del Mundial ante España- ni Dybala estaban convocados para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Otros campeones del mundo en 2022 como Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi sí están en la nómina.
El comunicado de Roma
AS Roma anuncia que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina para el partido entre Argentina y Benín el 6 de octubre. El Club reconoce el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022.
La elección del Club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales.
El AS Roma desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial.
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