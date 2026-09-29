La cuenta corriente dejó saldo positivo: U$S 2.214 millones en el segundo trimestre

La cuenta corriente de la balanza de pagos de Argentina registró un superávit de U$S 2.214 millones en el segundo trimestre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto implica que en todas las operaciones cotidianas del país (comercio, servicios y pagos financieros) hubo un ingreso neto de divisas.

La balanza de pagos cerró el segundo trimestre con superávit

La cifra contrasta con el déficit de U$S 2.452 millones anotado en el mismo período de 2025. Este resultado superavitario de la balanza de pagos es uno de los que esgrime el Gobierno nacional para sostener que el precio del dólar es el adecuado y refutar a quienes reclaman por una devaluación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó este martes de “momias” y miserables a quienes piden una devaluación y los acusó de “pensar en sí mismos” porque “quieren una Argentina pobre con una economía cerrada donde se les subsidia los precios de venta y así juegan a ser megaempresarios”.

Al hablar en un foro económico que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe del Palacio de Hacienda insistió en que el Gobierno mantendrá sin cambios su programa.

El saldo positivo en la cuenta corriente respondió principalmente al resultado de la balanza comercial de bienes, que cerró con un superávit de U$S 9.293 millones. Las exportaciones alcanzaron los U$S 27.557 millones, con un incremento interanual de U$S 6.500 millones, mientras que las importaciones se situaron en U$S 18.264 millones.

Este saldo positivo fue el que permitió sostener el pago de intereses de la deuda y también la remisión de ganancias al exterior.

En otro orden, la deuda externa bruta (suma del Estado, los bancos y las empresas privadas) se ubicó en U$ SD 327.855 con un alza de 1,5%.

El 55,2% son compromisos del Estado nacional, siendo el mayor acreedor el FMI con U$S 57.705 millones.

Corresponsalía Buenos Aires