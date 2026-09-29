¿Qué ves cuando me ves? Uno de los jurados de la 46° Expo Rural de Choele Choel cuenta cómo elige los mejores ejemplares para los campos de la Patagonia

Alfredo Bellocq, en la pista de Choele Choel, en la jura de Angus. Foto: Miguel Vergara

La ganadería en la Patagonia atraviesa una transformación profunda. En la última década, el salto en calidad genética, la tecnología de precisión y la búsqueda de reproductores adaptados al entorno redefinieron la actividad.

En el marco de la 46° Exposición Rural de Choele Choel, el médico veterinario y jurado de la muestra, Alfredo Bellocq, analizó este escenario y destacó el notable desarrollo del Angus en los campos del sur.

Bellocq lleva más de dos décadas al frente de su propia cabaña en Indio Rico (un proyecto familiar que inició en 2004 con tres vacas y hoy supera las 300 madres de pedigree). Para él, la evolución regional ha sido categórica. Si bien la Patagonia fue históricamente heredera de una fuerte tradición hereforista debido a la rusticidad de la raza, en los últimos diez años el Angus ganó un volumen y un protagonismo central, tanto en las pistas como en los rodeos comerciales.

El biotipo ideal para campos exigentes



¿Qué ve el jurado cuando se para frente al animal en la pista? La respuesta de Bellocq ante la consulta de Río Negro Rural apunta a la plasticidad de las razas británicas para adaptarse a la severidad del clima y la dureza del relieve patagónico. Hoy, el criterio de selección de los criadores se orienta firmemente hacia la consolidación de un animal moderado y eficiente.

Bellocq camina hacia la elección de un ejemplar Angus luego de analizar todas sus ventajas productivas. Foto: Miguel Vergara



Al momento de la jura, los ejes productivos más relevantes son:

• Moderación corporal: Se busca un tamaño intermedio que mantenga bajos requerimientos nutricionales, pero logre el mismo rendimiento que un animal de gran estructura.

• Eficiencia a pasto: El objetivo son vientres fértiles, con ubres sanas y buena aptitud materna, capaces de preñarse a pasto y criar un ternero pesado en ambientes restrictivos.

Luego del trabajo realizado, la foto de rigor con los animales que se llevaron el premio a los mejores. Foto. Miguel Vergara



• Sentido comercial: La función del jurado es seleccionar animales que tengan una utilidad real para el productor de campo. «Elegir lo que uno mismo compraría para su rodeo», dice Bellocq.

• Solidez estructural: En los machos se priorizan los aplomos, la masculinidad, la estructura fuerte y una correcta circunferencia escrotal para garantizar la reproducción a campo.

Genómica: ciencia y ojo clínico en los corrales



Uno de los aspectos más sobresalientes del análisis de Bellocq es la revolución que representó la llegada de la genómica a las razas de carne. Si bien la inspección visual y la apreciación fenotípica en el corral siguen siendo la base de la jura, la medición objetiva mediante los datos de Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP) se volvió una herramienta insustituible.

Alfredo Bellocq fue reconocido por su trabajo en la jura de Angus en la Expo Rural de Choele Choel. Foto: Miguel Vergara



Esta integración de la información genética aporta certezas clave al sistema:

• Facilidad de parto: Permite seleccionar toros probados para bajo peso al nacer, algo crítico para vaquillonas de primer servicio en sistemas extensivos.

• Desarrollo al destete: A pesar de nacer livianos, los terneros evaluados por genómica logran compensar y expresar un gran kilaje al momento del destete.

• Previsibilidad: La combinación entre el ojo clínico del jurado y las métricas científicas otorga certezas sobre el impacto real del reproductor en las futuras camadas.

Con un perfecto equilibrio entre la tradición del ojo ganadero y el respaldo de la ciencia, la ganadería patagónica avanza hacia esquemas de mayor eficiencia, consolidando a la región como un polo de cría de alto valor estratégico para la carne argentina.

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