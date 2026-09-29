Con la inesperada presencia de Paredes, la Selección tuvo su último entrenamiento antes del amistoso con Bolivia

La Selección Argentina llevó adelante su último entrenamiento en el predio de Ezeiza antes de emprender viaje hacia Córdoba, donde se enfrentará con Bolivia este miércoles desde las 21 en el primer amistoso de la fecha FIFA.

En la conferencia de prensa previa a la práctica, el entrenador Lionel Scaloni reveló que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán el ataque, aunque no dio más detalles de la formación. Este binomio podría ser un indicio de lo que se viene en los próximos años en la era post-Messi, ya que es una dupla que el entrenador no ha utilizado mucho.

Por otro lado, fue el último entrenamiento de Tomás Palacios, quien se reincorporará al plantel de Estudiantes a partir de este miércoles de cara al duelo ante Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se disputará el jueves por la noche.

Además, uno que pasó a visitar el predio de Ezeiza fue Leandro Paredes. El capitán de Boca, que está suspendido para esta fecha FIFA, confesó que todavía se siente parte de la Selección y aseguró que, de no haber recibido la sanción, «seguramente estaría en el equipo».

Lionel Scaloni y Leandro Paredes se reencontraron en el predio de Ezeiza después del Mundial. (Foto: Clarín Fotografía)

Scaloni, por su parte, le abrió las puertas para un futuro regreso. «¿Cómo no va a pertenecer? Sobre todo por lo que nos dio, es un histórico. Las puertas están abiertas porque es un gran jugador y lamentablemente no podemos contar con él en estos partidos. Más allá de la sanción, que no estuvo bueno, lamentablemente no podemos contar con él. Pero si está disponible y a este nivel, es un gran jugador», comentó el entrenador en la conferencia de prensa.