Escalera al Cielo: dónde queda el rincón de Neuquén con escalones de roca hasta las nubes

La Escalera al Cielo es una formación geológica ubicada en la Estancia Chochoy Mallín, en el Alto Neuquén.

En el norte de Neuquén hay un rincón donde las rocas parecen formar una escalera hacia el cielo. La formación, conocida como Escalera al Cielo, se esconde en un cañadón de la Estancia Chochoy Mallín, en la región del Alto Neuquén. Allí, los escalones naturales de piedra, un arroyo y los grandes cantos rodados componen un paisaje singular que invita a descubrir otra cara de la Patagonia.

El atractivo se encuentra sobre la ruta provincial 57, después de pasar Los Guañacos. Como está dentro de una propiedad privada, el ingreso requiere autorización previa y acompañamiento de un guía turístico habilitado. No está permitido llegar por cuenta propia ni recorrer el lugar sin coordinación.

Las visitas se organizan a través de la agencia Piuquepicún, de Andacollo, a cargo de Ariel Aravena. Quienes ya tengan un guía habilitado de confianza también pueden realizar la excursión con él, pero deben coordinar previamente el ingreso, los horarios y el acceso a la estancia con la agencia.

La propuesta consiste en una caminata interpretativa de aproximadamente tres horas, con distintas paradas para conocer la historia del lugar y las características de sus formaciones geológicas. Durante el recorrido, el guía comparte información sobre el paisaje y acompaña a los visitantes por los sectores habilitados.

El recorrido demanda unas tres horas y requiere acompañamiento de un guía turístico habilitado.

El trekking puede realizarse durante todo el año, aunque las condiciones climáticas y los horarios más convenientes varían según la época. Por eso, antes de viajar es necesario consultar la disponibilidad y coordinar la salida con el prestador.

Se trata de un sendero de dificultad media-alta, por lo que se recomienda contar con buen estado físico y utilizar calzado adecuado. Los guías gestionan los seguros correspondientes y proporcionan los elementos de seguridad necesarios, entre ellos casco y bastones.

Qué tener en cuenta antes de visitar este paisaje de Neuquén

La conservación del entorno es una parte fundamental de la experiencia. Para proteger las formaciones naturales y evitar daños, se solicita no realizar grafitis, no extraer piedras ni modificar el paisaje. También es importante regresar con todos los residuos y estacionar únicamente en el sector indicado, sin obstruir el camino.

La visita a la Escalera al Cielo puede combinarse con una estadía en la Estancia Chochoy Mallín, que ofrece una propuesta turística más amplia. La temporada 2026-2027 comenzará el 16 de noviembre y se extenderá hasta abril.

Durante esos meses, la hostería funciona con servicio all inclusive y ofrece actividades como pesca, cabalgatas, trekking, avistaje de aves y experiencias rurales.

La Escalera al Cielo es uno de esos paisajes del norte neuquino que sorprenden por sus formas y su entorno. Un recorrido para descubrir sin apuro, con acompañamiento especializado y respeto por un ambiente natural que necesita protección.

Informes y reservas

Estancia Chochoy Mallín: Contacto: +54 9 2996 55-4522 Chochoymallinlodge@gmail.com Instagram: @escaleraalcielochochoymallin / @estancia_chochoy_mallin