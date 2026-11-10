De Chimpay al Vaticano: la historia de Ceferino Namuncurá que evocó el papa León XIV

Durante su mensaje pastoral dirigido a las nuevas generaciones de Argentina, la sentida mención que realizó el papa León XIV sobre el beato Ceferino Namuncurá resonó con particular emoción en la Patagonia, devolviendo al centro de la escena pública el anhelo de un joven indígena que buscó el sacerdocio para tender puentes de dignidad con su pueblo.

La evocación papal del «lirio de la Patagonia», de la mano de León XIV en su visita a Argentina, desborda el marco de la devoción tradicional, consolidando una mirada contemporánea sobre la integración cultural, el valor de la educación y el arraigo en las raíces originarias.

El camino de Ceferino Namuncurá recordado por el papa León XIV: de la cuna patagónica al Vaticano

La trayectoria vital rescatada en la palabra del pontífice, documentada en las actas de la congregación salesiana y en los archivos del Obispado de Viedma, recorre las estaciones decisivas de una vida tan breve como intensa:

Origen en las orillas del río Negro : nacido en Chimpay en 1886, hijo del célebre cacique Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos, creció en pleno período de reorganización territorial tras las campañas militares en la Patagonia .

: nacido en en 1886, hijo del célebre cacique Manuel Namuncurá y de Rosario Burgos, creció en pleno período de reorganización territorial tras las campañas militares en la . Formación salesiana y vocación sacerdotal : ingresó como alumno en los colegios de Don Bosco en Buenos Aires y Viedma , manifestando con firmeza su deseo de consagrarse al sacerdocio para ser útil a su gente y mediar entre dos cosmovisiones.

: ingresó como alumno en los colegios de Don Bosco en Buenos Aires y , manifestando con firmeza su deseo de consagrarse al sacerdocio para ser útil a su gente y mediar entre dos cosmovisiones. El viaje a Roma y el encuentro con Pío X : trasladado a Italia en 1904 por el vicario apostólico Juan Cagliero para continuar sus estudios teológicos y atender su salud, fue recibido en audiencia oficial por el papa San Pío X en el Vaticano.

: trasladado a Italia en 1904 por el vicario apostólico Juan Cagliero para continuar sus estudios teológicos y atender su salud, fue recibido en audiencia oficial por el papa San Pío X en el Vaticano. Muerte temprana y beatificación: aquejado por una tuberculosis avanzada, falleció en el hospital de la isla Tiberina de Roma en mayo de 1905, a los 18 años, siendo proclamado beato en su Chimpay natal en noviembre de 2007 ante más de cien mil peregrinos.

El valor del diálogo intercultural en la memoria de Ceferino Namuncurá y el papa León XIV

El rescate de Ceferino Namuncurá, por parte del papa León XIV, resignifica la relación entre las instituciones religiosas y las comunidades indígenas del sur.

Lejos de concebirse como una figura pasiva de asimilación, el testimonio del joven de Chimpay encarna una temprana búsqueda de autodeterminación a través del saber, demostrando que la identidad originaria y los valores evangélicos pueden coexistir sin anularse mutuamente.

Al proponerlo como modelo ante la juventud argentina contemporánea, el pontífice interpeló de manera implícita a la sociedad sobre la necesidad de superar los estigmas históricos, invitando a construir un pacto comunitario donde la diversidad de los pueblos preexistentes sea reconocida como una riqueza cultural insustituible para el porvenir nacional.