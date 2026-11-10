La protección especial que utilizó Dibu Martínez en la primera práctica de la Selección

Dibu Martínez lució una protección especial en el entrenamiento de la Selección Argentina.

La Selección Argentina puso primera en el predio de Ezeiza de cara a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. La Albiceleste practicó con la mira en el choque de este viernes frente a la Celeste en La Bombonera y los flashes fueron con Emiliano Martínez.

El primer entrenamiento de la Selección Argentina

Dibu utilizó un casco especial tras su operación de fractura de mandíbula y se mostró feliz con estar nuevamente en Ezeiza con la indumentadia de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni se deberá sobreponer a las bajas por lesión de Cuti Romero, el nuevo capitán, y Lautaro Martínez, referente y titular en la nueva era de la Albiceleste.

#SelecciónMayor ¡Otra vez al ruedo! A preparar los dos partidos en casa. Dale, dale, daleeeee 😎🇦🇷 https://t.co/miZOruyiVa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 10, 2026

Los grandes candidatos a portar la cinta el viernes son Nicolás Tagliafico y Enzo Fernández, aunque el DT podría dar más pistas el jueves en conferencia de prensa.

La 10 que dejó vacante Lionel Messi no se utilizaría en estos amistosos, pero sí será obligatorio portarla en compromisos oficiales.

La Selección Argentina se entrenará este miércoles por la tarde en el Predio de Ezeiza, con los 15 minutos finales abiertos para la prensa.

Las dudas de Lionel Scaloni de cara al amistoso con Uruguay

Tal como ocurrió durante los tres partidos disputados en la ventana internacional de septiembre y octubre, Scaloni buscará poner en cancha el mejor equipo posible sobre la base de su once ideal.

En esta oportunidad la convocatoria cuenta con la baja de dos titulares: el capitán Cuti Romero y Lautaro Martínez. También hay dudas sobre la figura del Dibu Martínez, quien trabajó junto a sus compañeros pero se mantiene inactivo desde el 17 de octubre, donde jugando para Chelsea sufrió la fractura de mandíbula que le valió una intervención quirúrgica.

En el arco, tanto Gerónimo Rulli como Juan Musso supieron ocupar el puesto y están prestos para repetir. En defensa, Leo Balerdi podría ser el reemplazo natural de Cuti en una convocatoria que incluyó a los centrales Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

También está Facundo Medina, lateral que se ganó la titularidad durante el Mundial 2026 y puede jugar como segundo zaguero.

En ofensiva el menú de alternativas para reemplazar a Lautaro Martínez es amplio, con Flaco López como primer centrodelantero, y Santiago Castro pidiendo pista desde atrás.

Sin el Toro, Julián Álvarez puede ser “el 9”, situación que abriría la puerta a sumar otro ofensivo como Thiago Almada, que regresa tras su suspensión, Franco Mastantuono o Gianluca Prestianni.