Duro revés para Lucas Blondel en Suiza: quedó afuera del Mundial 2026

Lucas Blondel no fue incluido en la lista definitiva de Selección de Suiza para disputar el Copa Mundial de la FIFA 2026. El lateral, actualmente en Huracán, había sido convocado a cuatro amistosos entre marzo y junio del año pasado, cuando todavía jugaba en Boca Juniors.

El futbolista de 29 años representa al seleccionado europeo por la nacionalidad de su padre, Jean-Yves Blondel, nacido en Rechy, una localidad ubicada al sur de Suiza. Sin embargo, a pesar de formar parte del ciclo conducido por Murat Yakin, finalmente no logró meterse entre los 26 convocados para la Copa del Mundo.

Blondel perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico durante el último año. Tras quedar relegado en Boca, dejó de ser citado tanto para las Eliminatorias como para los amistosos internacionales.

En marzo de este año pasó a préstamo a Huracán hasta diciembre y allí recuperó continuidad bajo la conducción de Diego Martínez, quien ya lo había dirigido en Boca y Tigre.

En el Globo se afianzó como volante por derecha y suma 11 partidos y dos goles en la temporada. Con la camiseta de Suiza disputó cuatro encuentros: el empate 1-1 ante Irlanda del Norte, la victoria 3-1 frente a Luxemburgo, el triunfo 4-2 contra México y la goleada 4-0 sobre Estados Unidos.

La lista de Suiza para el Mundial tendrá una fuerte base de experiencia. El entrenador convocó a 17 futbolistas que ya participaron en Qatar 2022. Entre ellos aparecen Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, quienes disputarán su cuarta Copa del Mundo.

Además, Manuel Akanji, Breel Embolo, Nico Elvedi, Remo Freuler y Denis Zakaria jugarán su tercer Mundial consecutivo tras haber estado en Rusia 2018 y Qatar 2022. En cambio, el histórico Xherdan Shaqiri quedó afuera de la nómina luego de no volver a ser convocado desde 2024.

Suiza integrará el Grupo B del Mundial 2026. Debutará el 13 de junio frente a Qatar en San Francisco, luego enfrentará a Bosnia y Herzegovina el 18 en Los Ángeles y cerrará la fase inicial contra Canadá el 24 en Vancouver.