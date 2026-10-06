Duro revés para George Russell: una penalidad hunde aún más sus chances de título en la F1

Siguen los dolores de cabeza para el inglés George Russell. El piloto de Mercedes atraviesa un delicado momento en la parte final de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que lo encuentra caminando por la cornisa en sus chances de prolongar sus chances del título mundial.

Aunque todavía hay bastantes puntos en juego (restan 7 carreras), el abandono del pasado domingo en el circuito de Sepang (Malasia), en el Gran Premio de Bahréin, puso en jaque al británico. Más aún, teniendo en cuenta que el italiano Kimi Antonelli, coequiper y puntero del certamen, destaca en constancia y regularidad carrera tras carrera.

El panorama va de mal en peor para Russell. Según el sitio inglés SkySports, el equipo Merecedes decidió reemplazar la unidad de potencia de su monoplaza para la próxima cita de Marina Bay. Fue justamente un problema de motor la causa de su abandono en Malasia, por lo que ello explica la decisión del team alemán.

George Russell is set to start from the back of the grid at Sunday’s Singapore Grand Prix due to a power unit change in a further blow to his championship hopes 😔 https://t.co/eFklTxqwax — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 6, 2026

Dicha medida se traduce en penalidad. Es decir, como castigo, Russell deberá largar el Gran Premio de Singapur desde el fondo de la grilla, con todo lo que ello implica en un circuito urbano de poco lugar para el sobrepaso. Otro duro contratiempo para su ilusión de mantener vivas las chances de corona, algo que parece cada vez más remoto.

El británico, ganador este año en tres oportunidades, se encuentra a 84 puntos del joven Antonelli, vencedor de ocho grandes premios, que en su segunda temporada está ante la gran oportunidad de estampar su nombre en la historia grande la F1.

Vale recordar que los equipos pueden reemplazar las unidades de potencia de sus monoplazas en cuatro oportunidades durante el año. De superar esa cantidad, la FIA aplica penalizaciones, tal como le ocurrió el pasado fin de semana al argentino Franco Colapinto con su Alpine.