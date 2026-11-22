El aurinegro visita en Pergamino a Douglas, por la ida de la semifinal de la Reválida.

Douglas Haig y Olimpo empataron 2 a 2 en Pergamino, en el partido de ida de la semifinal de la Reválida del Torneo Federal A, que tiene como premio el ascenso a la Primera Nacional. El encuentro se juega en el estadio Miguel Morales y es dirigido por Guillermo González.

A los 34 minutos del primer tiempo, el local pasó a ganarlo tras una polémica decisión arbitral. El juez de línea, Hugo Fleitas, le marcó al colegiado supuesta mano del lateral izquierdo aurinegro, Luciano Lapetina, lo que se tradujo en tiro desde el punto penal.

Según puede apreciarse en la imagen televisiva, el defensor ganó bien la posición barriendo con su pierna y pareció llevarse el balón con el cuerpo. Pero, para el abanderado, el jugador de Olimpo acomodó la pelota con la mano.

"Insólito" Por el penal en contra que le cobraron a Olimpo ante Douglas Haig. https://t.co/lBcqhLBxGE — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 22, 2026

Guillermo Pereira, de penal, marcó el 1-0 parcial para el local. Sin embargo, la visita logró empatarlo en el comienzo del complemento, gracias a una gran ejecución de tiro libre de Brian Guille.

Luego, a los 40 minutos, Joaquín Castellano pescó un rebote en el área aurinegro y marcó el 2-1 para el local. Pero en tiempo de descuento, nuevamente Guille igualó el marcador tras un error defensivo de Mariano Mauri.

La revancha de esta llave se llevará a cabo una semana después en el Estadio Roberto Carminatti de Bahía Blanca y con ventaja deportiva para el aurinegro, por lo que podrá avanzar a la final en caso de igualdad en puntos y goles.

Por la otra llave semifinal, Sarmiento de La Banda recibirá esta tarde a Cipolletti. El partido se desarrollará en Santiago del Estero desde las 19:30, con arbitraje de Gustavo Benites.

"Braian Guille" Por el golazo del jugador de Olimpo ante Douglas Haig. https://t.co/SwY8sr0Su6 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 22, 2026

El fantasma de Kimberley

Semanas atrás, en Mar del Plata, Olimpo empató 1 a 1 contra Kimberley en la ida de los cuartos de final, luego de otra controversial decisión arbitral; en aquel caso, en beneficio del conjunto marplatense.

Kimberley abrió el marcador en el primer tiempo con un polémico penal que cobró el árbitro Marcos Liuzzi. El juez sancionó un agarrón de Néstor Moiraghi a Juan Santillán que Leonardo Vázquez convirtió en gol.

El defensor lo tomó levemente del brazo en un contacto casi imperceptible que dejó muchas dudas. Además, Liuzzi perjudicó a Olimpo con varias faltas y amonestaciones.