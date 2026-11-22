Con la llegada de la primavera y el cese de las lluvias en la zona, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que ya se encuentra habilitado el camino hacia la cascada Dora, una excursión imperdible para los amantes de la naturaleza.

El paseo, ubicado en el sector del Paso Internacional Cardenal Samoré, consta de una camina de unos 30 minutos hasta el río Pantojo, donde se puede observar la caída de agua.

El paseo se cierra habitualmente durante el invierno, y luego de una recorrida de evaluación realizada por personal de Guardaparques, dieron avance al inicio de una nueva temporada estival, donde los visitantes y residentes podrán recorrer la senda hasta el río.

El sendero, rodeado de un bosque húmedo, se encuentra señalizado en todo momento. Tras 25 minutos de caminata, se debe tomar el desvío hacia la izquierda, donde se llegará al río Pantojo y a la gran cascada.

Desde la Intendencia recordaron que la senda a la cascada Santa Ana permanece cerrada debido a la crecida del río que, por su caudal, impide realizar el cruce en condiciones seguras. En este sentido, remarcaron la importancia de respetar las restricciones y las indicaciones dadas.

La senda hacia la cascada Santa Ana continúa cerrada.

Para acceder a la excursión, es obligatorio completar el registro de trekking del Parque, disponible en la página web, y realizar los trámites migratorios y aduaneros del lado argentino del Paso Samoré.

También recordaron que se debe ingresar antes de las 10 de la mañana, y regresar antes de las 7 de la tarde, que es el horario de cierre del paso fronterizo.