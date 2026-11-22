Cipolletti se mide con Sarmiento de La Banda en Santiago Del Estero. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti empata 0 a 0 con Sarmiento de La Banda en Santiago Del Estero por la semifinal de ida de la reválida del Federal A, rumbo al segundo ascenso que da la categoría. Transmite la plataforma de streaming LPF Play.

El Albinegro, que definirá la serie como local en La Visera de Cemento el domingo que viene, tiene ventaja deportiva por lo que avanzará a la final si empata en el global.

Para este encuentro, el entrenador Fabián Enríquez realizó un solo cambio con el ingreso de Nicolás Peralta por Enzo Vallejos en el ataque.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Victor Manchafico; Nehuén García; Marcos Pérez, Brandon Obregón, Andrés Almirón; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

Sarmiento salió con: Juan Mendonca; Cristian Díaz, Carlos Núñez, Marcos Sánchez, Axel Ochoa; Nicolás Juárez, Maximiliano Arriola, Israel Roldán, Ramiro Véliz; Luis Miguel Perrone y Enzo Gutiérrez.

