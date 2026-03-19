Echaron al argentino Vojvoda del Santos de Neymar tras un flojo comienzo en el Brasileirao

El equipo brasileño informó la destitución del DT argentino luego de la derrota ante Inter de Porto Alegre.

Santos de Brasil informó este jueves la destitución del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda y de todo su cuerpo técnico, luego de la derrota por 2-1 como local ante Internacional de Porto Alegre, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Brasileirao.

El comunicado de Santos donde anuncia la destitución del DT argentino Vojvoda

“El Santos FC comunica la salida del técnico Juan Pablo Vojvoda y los miembros de su comisión técnica. El club agradece los servicios prestados y le desea éxito en la continuidad de su carrera”, detalló la institución a través de un comunicado oficial.

Vojvoda había asumido a mitad del año pasado, tras su destacado paso por Fortaleza y logró evitar el descenso del equipo en 2025.

Sin embargo, el flojo arranque en la actual temporada, sumado a la temprana eliminación en los cuartos de final del Campeonato Paulista, terminó siendo determinante para su salida.

El entrenador, de 51 años, dirigió al Santos en 34 partidos, con un balance de 10 victorias, 14 empates y 10 derrotas. A pesar de contar con nombres de peso como Neymar y Gabriel Barbosa, el equipo nunca logró encontrar regularidad en su juego, lo que generó el descontento de los hinchas.

Cuca, el verdugo argentino que asumirá en el Peixe

El club santista se movió rápido y horas después anunció como nuevo entrenador a Cuca, de 63 años, campeón de la Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro.

El brasileño tiene una particularidad en su larga carrera: nunca perdió con equipos argentinos en Brasil. Su balance es de 11 victorias y dos empates en trece partidos. En esa racha, eliminó a Boca y River en dos ediciones de la Copa Libertadores.

Santos será uno de los cabezas de serie de la Copa Sudamericana que se sorteará esta noche y de la que participarán River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riesta y Barracas Central.