El argentino Ricardo Juncos aclaró los rumores sobre la posible venta de su equipo de IndyCar

Mucho se ha rumoreado en las últimas semanas sobre la actualidad del Juncos Hollinger Racing, el equipo que comanda el argentino Ricardo Juncos en la IndyCar de los Estados Unidos, y no en términos favorables precisamente.

En diálogo con el programa de automovilismo Campeones, Juncos, desde su oficina ubicada en Indianápolis, refirió al presente de la escuadra y, especialmente, a los rumores que hablan de la supuesta venta del equipo.

«Hay un montón de rumores. La realidad es que posiblemente (Brad) Hollinger quiera que yo venda el equipo, pero yo soy el dueño mayoritario. Para que eso ocurra yo debería decidir irme. Por lo pronto, no tengo para nada la idea de vender mi parte», comentó Ricardo, en referencia a su sociedad con Brad Hollinger, quien llegó al equipo en 2020 aportando importante capital financiero para su funcionamiento.

De acuerdo a sus dichos, el cortocircuito con Hollinger comenzó hace un par de años, cuando se produjo la salida del argentino Agustín Canapino de la estructura, decisión que, según Juncos, fue impulsada por el empresario estadounidense.

«Con Hollinger no podemos convivir con las diferencias que tenemos, que las tenemos desde la época de Agustín (Canapino) y el contrato que no me permite hablar sobre lo que pasó», declaró. Al tiempo que también aseguró que «tenemos diferencias en cuanto a filosofías. Estamos trabajando para alinearnos o, claramente, quizás él es el que se tenga que ir».

Ese mismo camino discursivo es el que, a día de hoy, mantiene el propio Canapino al respecto de su entonces abrupta salida de la IndyCar, donde, más allá de altibajos, destacó en cuanto a su performance.

Por lo pronto, mientras se intenta llegar a buen puerto, la escuadra Juncos Hollinger Racing trabaja para la próxima ronda de la categoría, que se llevará a cabo el fin de semana del 7, 8 y 9 de agosto en la pista de Portland (Oregon) con el neerlandés Rinus VeeKay y el americano Sting Ray Robb al volante.