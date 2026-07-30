Santiago Castro fue presentado en la Roma y formará tridente de ataque con Dybala y Soulé

Roma anunció la llegada del delantero argentino Santiago Tomás Castro, este martes, para sumarse a sus dos compatriotas Paulo Dybala y Matías Soulé. La Loba se quedó con el pase del bonaerense por 35 millones de euros negociados con el Bologna, mientras que Vélez debería recibir un monto aproximado de €1M, convirtiéndose en la quinta compra más cara del club rojiamarillo.

El delantero creció en la cantera y debutó en la Primera del «Fortín» en el año 2022, posteriormente fue vendido por 12 millones de euros al equipo de la ciudad de Bolonia, en enero de 2024; ahí disputó 105 partidos, donde terminó convirtiendo 22 goles en dos temporadas y media.

De esta manera, la Roma, que hoy mantiene a Dybala y Soulé en el equipo, suma a su tercer argentino por una cifra récord hasta el 30 de junio de 2031 por 5 temporadas.

El nacido en San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, fue presentado con un video donde se lo ve tapado con una bandera con los colores del club y vistiendo por primera vez la camiseta, la cual, por elección del mismo, lleva puesto el número 9.

La presentación del delantero argentino Santi Castro en la Roma

🟡🔴🇦🇷 Santiago Castro has arrived in Roma ahead of +€35m move from Bologna being sealed on Tuesday.



AS Roma’s first signing of the summer. ✅@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/Hufx3KNpZT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Además, Castro brindó sus primeras palabras con la camiseta giallorossi (rojiazul): «Sentir el amor de los hinchas fue hermoso desde el primer momento que llegué a la ciudad», a su vez recordó cuando pisó por primera vez el estadio del club, pero como rival: «Desde la vez que vine a jugar al Olímpico, sentía el calor de la gente.»

También le brindó gratitud a La Loba por el fichaje: «Quiero darle las gracias al club que demostró la confianza y me dio la oportunidad de estar jugando en el equipo de la capital.»

Por otro lado, Santi llegó a la ciudad del Coliseo hace unos días, con un recibimiento multitudinario y muy afectuoso por parte de la afición de la Roma.