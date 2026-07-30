Santiago Castro fue presentado en la Roma y formará tridente de ataque con Dybala y Soulé
El delantero argentino fue vendido por 35 millones de euros tras un destacado rendimiento en Bologna. Los detalles.
Roma anunció la llegada del delantero argentino Santiago Tomás Castro, este martes, para sumarse a sus dos compatriotas Paulo Dybala y Matías Soulé. La Loba se quedó con el pase del bonaerense por 35 millones de euros negociados con el Bologna, mientras que Vélez debería recibir un monto aproximado de €1M, convirtiéndose en la quinta compra más cara del club rojiamarillo.
El delantero creció en la cantera y debutó en la Primera del «Fortín» en el año 2022, posteriormente fue vendido por 12 millones de euros al equipo de la ciudad de Bolonia, en enero de 2024; ahí disputó 105 partidos, donde terminó convirtiendo 22 goles en dos temporadas y media.
De esta manera, la Roma, que hoy mantiene a Dybala y Soulé en el equipo, suma a su tercer argentino por una cifra récord hasta el 30 de junio de 2031 por 5 temporadas.
El nacido en San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, fue presentado con un video donde se lo ve tapado con una bandera con los colores del club y vistiendo por primera vez la camiseta, la cual, por elección del mismo, lleva puesto el número 9.
La presentación del delantero argentino Santi Castro en la Roma
🟡🔴🇦🇷 Santiago Castro has arrived in Roma ahead of +€35m move from Bologna being sealed on Tuesday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
AS Roma’s first signing of the summer. ✅@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/Hufx3KNpZT
Además, Castro brindó sus primeras palabras con la camiseta giallorossi (rojiazul): «Sentir el amor de los hinchas fue hermoso desde el primer momento que llegué a la ciudad», a su vez recordó cuando pisó por primera vez el estadio del club, pero como rival: «Desde la vez que vine a jugar al Olímpico, sentía el calor de la gente.»
También le brindó gratitud a La Loba por el fichaje: «Quiero darle las gracias al club que demostró la confianza y me dio la oportunidad de estar jugando en el equipo de la capital.»
Por otro lado, Santi llegó a la ciudad del Coliseo hace unos días, con un recibimiento multitudinario y muy afectuoso por parte de la afición de la Roma.
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