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El Aston Villa de Dibu Martínez le ganó el Bologna de Santi Castro y se acerca a la semifinal de la Europa League

Redacción

Por Redacción

Con Dibu y Buendía, Aston Villa logró un triunfazo en Italia y sueña.

Con Dibu y Buendía, Aston Villa logró un triunfazo en Italia y sueña.

La Europa League disputa la segunda edición con el formato renovado y ocho equipos siguen en carrera por un lugar en la gran final de Turquía, que se llevará a cabo el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul.

La ida de los cuartos de final tuvo tres partidos este jueves, el más destacado fue el triunfazo 3-1 del Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía sobre el Bologna de Santi Castro. Acá te contamos cuáles fueron los otros cruces.

Aston Villa superó 3-1 a Bologna por la ida de cuartos de final de la Europa League y se acerca a la semifinal.

Dibu Martínez, Emiliano Buendía y Santiago Castro fueron titulares en el partido que se disputó en Italia.

El delantero argentino había abierto el marcador en el primer tiempo, pero el VAR anuló el tanto tras constatar una posición adelantada.

El conjunto inglés se puso en ventaja gracias a su jerarquía por los goles de Konsa y Ollie Watkins, pero Jon Rowe descontó sobre el cierre con un gran remate que venció la resistencia del marplatense.

Sin embargo, en una distracción en un córner en la última pelota, Watkins puso el 3-1 y dejó prácticamente sentenciada la serie.

El resumen del triunfo de Aston Villa de Dibu Martínez


Temas

Aston Villa

Bologna

Dibu Martínez

Emiliano Buendía

Europa League

La Europa League disputa la segunda edición con el formato renovado y ocho equipos siguen en carrera por un lugar en la gran final de Turquía, que se llevará a cabo el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul.

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