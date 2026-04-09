Jugó el Mundial 2006, fue compañero de Messi en la Selección y podría ser el nuevo DT de Gimnasia

Cufré en la Selección Argentina junto a Messi y Scaloni, en Alemania 2006.

Un ex jugador de la Selección Argentina podría debutar como DT en el fútbol argentino y recalar en un club de la Liga Profesional.

Leandro Cufré, que fue parte de la convocatoria al Mundial de Alemania 2006 y fue titular frente a Holanda, es el principal candidato para asumir en Gimnasia y suceder a Fernando Zaniratto.

El ex defensor surgió del Lobo y después pasó por Mónaco, Roma y Hertha Berlín, entre otros equipos del fútbol europeo.

Fue ayudante de José Pekerman y Fernando Batista en la Selección de Venezuela y como entrenador principal, solamente estuvo a cargo de Atlas de Guadalajara.

Como jugador, además de haber tenido una buena etapa en el fútbol europeo y haber jugado tres partidos en la mayor, fue campeón mundial sub 20, en Malasia 1997, acompañado de Lionel Scaloni y bajo el mando de Pekerman.