Jugó el Mundial 2006, fue compañero de Messi en la Selección y podría ser el nuevo DT de Gimnasia
Uno de los dirigidos por José Pekerman en Alemania está cerca de ser el nuevo entrenador de un club de la Liga Profesional.
Un ex jugador de la Selección Argentina podría debutar como DT en el fútbol argentino y recalar en un club de la Liga Profesional.
Leandro Cufré, que fue parte de la convocatoria al Mundial de Alemania 2006 y fue titular frente a Holanda, es el principal candidato para asumir en Gimnasia y suceder a Fernando Zaniratto.
El ex defensor surgió del Lobo y después pasó por Mónaco, Roma y Hertha Berlín, entre otros equipos del fútbol europeo.
Fue ayudante de José Pekerman y Fernando Batista en la Selección de Venezuela y como entrenador principal, solamente estuvo a cargo de Atlas de Guadalajara.
Como jugador, además de haber tenido una buena etapa en el fútbol europeo y haber jugado tres partidos en la mayor, fue campeón mundial sub 20, en Malasia 1997, acompañado de Lionel Scaloni y bajo el mando de Pekerman.
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