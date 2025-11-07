Franco Colapinto se ilusiona con igualar a Fangio en la Fórmula 1

Colapinto fue confirmado por Alpine para continuar en la Fórmula 1 el próximo año. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Franco Colapinto ya aseguró su continuidad en la Fórmula 1 en Alpine, tal como se anunció oficialmente este viernes luego de una larga espera y muchas especulaciones. El pilarense seguirá como compañero de Pierre Gasly en una escudería que apuesta con mejorar notablemente en 2026 con la motorización de Mercedes en lugar de Renault y un beneficioso cambio de reglamento en la categoría.

Además, será la primera temporada que el argentino podrá afrontar de manera completa: con pretemporada y kilómetros de recorrido en el modelo A526 al que la escudería con sede en Enstone le dedicó todo su esfuerzo desde mitad de 2025, al punto de rifar prácticamente el actual certamen.

El récord de Fangio que buscará alcanzar Colapinto en la F1

Las 9 competencias que Franco disputó en 2024 al mando de un Williams, se convertirán en 26 al cierre del torneo ya que se sumarán las 17 en las que comandó el Alpine desde el 18 de mayo en Emilia-Romaña, cuando reemplazó a Jack Doohan. Hay que recordar que no pudo largar en Silverstone por problemas mecánicos.

Entonces, Colapinto estaría en busca de un récord muy significativo. En Abu Dhabi, cuando se cierre el año, llegará a 26 e igualará a José Froilán González en el tercer puesto de los argentinos que más corrieron en la Fórmula 1.

Pero con las 25 pruebas de 2026, ya que se agrega Madrid a la grilla, alcanzará las 51 carreras para quedar a la par nada menos que de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial y gloria máxima albiceleste.

Froilán González, con 26 Grandes Premios, quedará cuarto detrás de Colapinto, que completará 27 a fin de año.

El tiempo dirá si además, y basado en su evolución, podrá ir en busca de Carlos Reutemann, quien más Grandes Premios disputados ostenta: 146.

Al final de la temporada 2026 Colapinto podría llegar a 51 carreras en la F1, las mismas que Fangio.



