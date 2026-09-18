Ponzio firmó contrato como entrenador de River hasta 2027: los motivos

River atraviesa un buen momento futbolístico luego de un pésimo arranque de semestre. Desde la llegada de Leonardo Ponzio, el Millonario ganó los tres partidos que disputó, y mostró un cambio de imagen con respecto al final del ciclo Ponzio.

El regreso del ídolo al banco de suplentes significó una gran sorpresa para el mundo riverplatense. Pero la comisión directiva se encargó de aclarar que tomaría el cargo de manera interina. Sin embargo, se conoció que el entrenador firmó un vínculo hasta agosto de 2027.

Pero hay una cuestión reglamentaria que explica esta decisión de River. El estatuto del futbol argentino permite que un interino dirija un máximo de dos partidos bajo esa condición. Además se determina que ningún DT puede firmar un contrato por un periodo inferior a un año.

A pesar de que el exfutbolista tenía un puesto en la secretaría técnica del club, hubo que firmar un nuevo vínculo para poder desarrollar esta tarea. Por eso, su contrato termina el 31 de agosto de 2027.

El equipo para enfrentar a Huracán

Este jueves, River realizó su anteúltimo entrenamiento de la semana en el Monumental en la previa al duelo de este sábado frente a Huracán a las 19:00. En Núñez hubo futbol reducido y trabajos tácticos y Ponzio dejó claro que no meterá mano en el equipo.

De esta forma, si no ocurre nada de último momento, mantendrá el mismo 11 por cuarto partido consecutivo y alcanzará una marca que no se logra desde 2016, con Marcelo Gallardo al mando.

El Millonario se ubica 7° en la zona B con 13 puntos. Además, en la tabla anual está 6°, por ahora en puestos de Sudamericana, aunque el principal objetivo de acá a fin de año será clasificar a la Copa Libertadores.

La charla entre el capitán Otamendi y Ponzio en la práctica de este jueves.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.