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Prestaciones básicas por discapacidad: oficializan el aumento del 1,7% en septiembre 2026

La Secretaría Nacional de Discapacidad estableció un ajuste del 1,70% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad. La medida mantiene el beneficio del 20% por zona desfavorable en Río Negro y Neuquén.

Redacción

Por Redacción

Prestaciones básicas para personas con discapacidad: oficializan el aumento de septiembre 2026.-

Prestaciones básicas para personas con discapacidad: oficializan el aumento de septiembre 2026.-

El esquema de aranceles que perciben los prestadores, profesionales y centros de atención a personas con discapacidad de todo el país cuenta con un nuevo ajuste mensual.

A través de la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso una actualización del 1,70% en los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, correspondiente a septiembre 2026.

La disposición, rubricada por el titular del área, Alejandro Alberto Vilches, impacta de forma directa e idéntica en todos los servicios contemplados bajo el marco regulatorio de la Ley N°24.901.

Cómo se calculó el nuevo ajuste en las prestaciones básicas para personas con discapacidad

La pauta de actualización responde a la metodología de indexación mensual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Indec.

En esta oportunidad, el incremento del 1,70% se determinó sobre la base de la inflación registrada en el mes de agosto 2026, aplicándose directamente sobre las tarifas aprobadas en la anterior Resolución N° 2775/2026.

La normativa emitida por la Secretaría Nacional de Discapacidad aclara, de manera taxativa, que el ajuste rige de forma uniforme para todas las categorías del nomenclador:

  • Alcance general: comprende a todas las prestaciones básicas para personas con discapacidad, sin distinción de tipo ni especialidad.
  • Servicios incluidos: impacta en centros de día, centros educativos terapéuticos (CET), servicios de formación laboral, hogares permanentes, residencias y tratamientos de rehabilitación médica ambulatoria.
  • Obligatoriedad de pago: las obras sociales, empresas de medicina prepaga y los programas públicos de salud deben trasladar el incremento de forma obligatoria a los honorarios de los profesionales y entidades conveniadas.

El plus por zona desfavorable: vigencia del 20% en Río Negro y Neuquén

Uno de los puntos centrales, que ratifica la Resolución 3487/2026, es el reconocimiento del diferencial geográfico para el sur argentino.

El texto normativo sostiene formalmente el adicional del 20%, sobre el arancel básico por zona desfavorable, para todas aquellas prestaciones que se brinden dentro de las provincias de la Patagonia.

En los distritos de Río Negro y Neuquén, este suplemento del 20% sobre las prestaciones básicas para personas con discapacidad resulta fundamental para mitigar la brecha operativa generada por los mayores costos de vida, logística y mantenimiento edilicio que afrontan las instituciones y los equipos interdisciplinarios en la región.

De este modo, el nomenclador oficial garantiza que el financiamiento de los tratamientos continúe alineado con la realidad económica de las localidades patagónicas.


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El esquema de aranceles que perciben los prestadores, profesionales y centros de atención a personas con discapacidad de todo el país cuenta con un nuevo ajuste mensual.

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