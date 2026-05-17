«No estoy embarazada»: la aclaración de Jimena Barón en sus vacaciones por Suiza

Lejos de los escenarios y las cámaras, Jimena Barón armó las valijas para emprender una travesía familiar por el Viejo Continente. En compañía de su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor Arturo, la artista aterrizó en Suiza. Como ya es costumbre, transformó sus vacaciones en un reality digital donde conviven postales de ensueño, datos culturales y su característico humor ácido.

Sin embargo, una foto romántica frente a la arquitectura histórica de Berna encendió las alarmas de sus seguidores por un particular detalle gestual. Fiel a su estilo transparente, la actriz no tardó en cortar de raíz las especulaciones: “No estoy embarazada, no sé por qué me toca la panza Q”, aclaró de inmediato para desactivar el revuelo antes de que se convirtiera en tendencia.

El choque cultural: puentes para osos y trabajadores que flotan

El viaje combinó la descontractura total con la admiración genuina por la infraestructura europea. Barón se mostró fascinada al registrar dos fenómenos locales que llamaron su atención:

Quedó impactada al comprobar la veracidad de los puentes ecológicos, estructuras sobre las rutas diseñadas exclusivamente para que la fauna local cruce de un bosque a otro sin peligro.

En su paso por Berna, descubrió la tradición veraniega del río Aare. Allí, los trabajadores se lanzan al agua al terminar la jornada laboral para que la corriente los lleve flotando directo a sus casas. Con el termómetro marcando apenas 7°C, Jimena optó por el rol de observadora.

El tour de la fondue y un blooper de colección

La gastronomía fue otro de los puntos fuertes de la travesía. La familia se instaló a probar la clásica fondue de queso, escoltada por papas, pan y fiambres autóctonos.

El viaje también dejó espacio para las sincronías extrañas. La cantante compró un prendedor vintage de un oso en Basilea por pura atracción estética, descubriendo horas más tarde que el animal es el emblema oficial y sagrado de la ciudad de Berna, donde terminaron visitando a los ejemplares reales en las reservas locales. Entre bailes improvisados a lo Michael Jackson en plena calle y chistes de alto voltaje, «La Cobra» demostró que su mejor faceta en redes sigue siendo la espontaneidad familiar.