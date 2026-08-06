Facundo Medina, defensor de la Selección Argentina, continuará su carrera en el Bayer Leverkusen

Facundo Medina fue una de las pocas «sorpresas» en la lista de convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y también terminó siendo una pieza importante dentro del equipo. El defensor tuvo presencia en varios encuentros del torneo y disputó buena parte de la final ante España. Ahora, tras su participación con la Selección argentina, dará un nuevo paso en su carrera.

El zaguero de 27 años dejará el Olympique de Marsella para convertirse en nuevo jugador del Bayer Leverkusen. La transferencia se cerrará en 23 millones de euros más otros dos millones por objetivos, y el futbolista surgido de las inferiores de River firmará un contrato por cinco temporadas con el club alemán.

En Leverkusen compartirá plantel con Ezequiel «Equi» Fernández y Exequiel Palacios, aunque la continuidad de este último todavía no está asegurada. El mediocampista es seguido de cerca por equipos de la Premier League, con Leeds United e Ipswich Town como los principales interesados.

La llegada de Medina representa una variante importante para el entrenador Carles Martínez, quien suele utilizar una línea de tres defensores. El argentino se siente cómodo como stopper por izquierda, aunque también puede desempeñarse como zaguero central o lateral, una polifuncionalidad que fue valorada en la negociación.

Con este traspaso, el defensor sumará el quinto club de su trayectoria profesional. Tras debutar en River Plate, pasó por Talleres de Córdoba, luego por el Lens de Francia, más tarde por el Olympique de Marsella -donde estuvo una temporada- y ahora continuará su carrera en el Bayer Leverkusen.