Propiedad privada: Sagasti y Fama quedaron sin participación virtual en una sesión clave del Senado

El Senado retomó este jueves el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, aunque el eje político de la jornada quedó atravesado por la decisión de postergar el debate sobre la participación remota de los legisladores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama.

El Senado postergó el debate por las sesiones remotas

La sesión comenzó a las 14:25 con el análisis de una versión acotada de la iniciativa, que impulsa desalojos «exprés» de campos, viviendas y terrenos usurpados, además de modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, límites a las expropiaciones y cambios en el régimen de regularización dominial. El capítulo referido a la extranjerización de tierras fue retirado tras las diferencias que habían obligado a suspender el debate el pasado 16 de julio.

Antes del inicio de la sesión, los presidentes de bloque acordaron enviar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de Fernández Sagasti y Fama para participar de manera virtual. La senadora de Unión por la Patria había solicitado intervenir de forma remota debido a un embarazo avanzado que le impide viajar desde Mendoza, mientras que el radical Flavio Fama hizo un planteo similar porque se recupera de una intervención quirúrgica.

Según detalló Clarín, la propuesta fue impulsada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y recibió el respaldo unánime de todas las bancadas, incluido el peronismo. De esa manera, el Senado evitó abrir una discusión reglamentaria en plena sesión y trasladó el debate sobre la participación remota al ámbito de comisión.

En el oficialismo interpretaron la decisión como un triunfo político de Bullrich en la disputa interna que mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había habilitado que el pedido de Fernández Sagasti fuera resuelto por el pleno del Senado.