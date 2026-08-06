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Sociedad

Abren convocatorias a Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas para estudiantes universitarios

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de agosto y están destinada a estudiantes de grado de universidades públicas que deseen iniciarse en investigación científica.

Redacción

Por Redacción

Uno de los requisitos es tener el 50 % de la carrera aprobada con un promedio de seis o más, incluyendo aplazos. Foto: archivo.

Uno de los requisitos es tener el 50 % de la carrera aprobada con un promedio de seis o más, incluyendo aplazos. Foto: archivo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) abrió la convocatoria 2026 de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), destinadas a estudiantes de grado de universidades públicas que deseen iniciarse en actividades de investigaciones científicas en disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas.

La inscripción estará habilitada hasta el miércoles 12 de agosto a las 13 y deberá realizarse a través del aplicativo desarrollado por el Sistema de Información Universitaria (SIU) del CIN.

Las becas forman parte del Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales.

El programa prevé que los becarios se incorporen durante un año a un proyecto de investigación acreditado y financiado por la universidad en la que cursan sus estudios, bajo la dirección de un docente-investigador.

Desde el CIN aclararon que el otorgamiento de las becas y el inicio del programa estarán sujetos a las disponibilidad de los fondos previstos en el presupuesto nacional.

Las Becas EVE-CIN son un programa de apoyo económico orientado a promover la formación inicial de estudiantes universitarios en investigación científica acreditado y financiado por la universidad en la que cursan sus estudios, bajo la dirección de un docente-investigador.

Cómo postularse

Para la postulación a las Becas EVC-CIN los interesados deben ser estudiante regulares de una carrera de grado en una institución universitaria pública del país y tener, al menos, el 50 % de la carrera aprobada con un promedio igual o superior a 6 (incluyendo aplazos).

En la etapa de inscripción, deberán completar y presentar los formularios correspondientes junto con el plan de trabajo y su cronograma de actividades, el aval del director de tesis y del co-director de la beca acreditando en que se enmarca la postulación y del decano de la institución. Toda la documentación requerida se puede consultar en el siguiente link.

Además, se debe tener atención al día de inicio y cierre de la convocatoria, ya que no se aceptan postulaciones fuera de los días indicados.


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El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) abrió la convocatoria 2026 de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), destinadas a estudiantes de grado de universidades públicas que deseen iniciarse en actividades de investigaciones científicas en disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas.

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