Boca recibió una oferta millonaria por Milton Delgado: qué decidió el club

Milton Delgado fue una de las figuras de Boca ante Estudiantes en el Tomás Adolfo Ducó. (@milton_delgado05)

Milton Delgado se consolidó como uno de los proyectos más importantes de Boca Juniors, fue una de las figuras de la Selección argentina Sub-20 que alcanzó la final del Mundial 2025 y su crecimiento despertó el interés de distintos clubes del exterior.

Este jueves, el Xeneize recibió una oferta formal del Atlanta United, que propuso más de 10 millones de dólares por un alto porcentaje de su pase. La cifra fue considerada importante, aunque en la Ribera la respuesta fue inmediata.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme rechazó la propuesta y dejó en claro que el futbolista solo podría salir mediante el pago de su cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de dólares, aunque como ya comenzó el torneo Clausura asciende a 25 millones. En este mercado de pases también hubo una oferta del Trabzonspor de Turquía y un sondeo del Como de Italia.

Tanto Riquelme como el entrenador Rodolfo Arruabarrena consideran a Delgado una pieza clave del plantel. El volante viene de ser una de las figuras en la victoria por 1-0 ante Estudiantes y el técnico lo elogió públicamente tras el encuentro.

«El motorcito dentro de la cancha», lo definió el «Vasco», quien además destacó su inteligencia para cubrir espacios, su capacidad para recuperar la pelota y la seguridad con la que maneja el juego en la mitad del campo.

Los elogios también llegaron de parte de Leandro Paredes. El capitán aseguró que Delgado es su «rueda de auxilio» y valoró el hecho de que terminara el partido con la cinta de capitán: «Es un premio porque trabaja mucho, es muy humilde y ojalá siga por este camino, porque tiene un gran futuro».

Desde su debut como profesional en 2024, el mediocampista acumula 69 partidos con la camiseta azul y oro. En Boca entienden que todavía tiene un amplio margen de crecimiento y, por ahora, no tienen intención de desprenderse de una de las grandes apuestas del club.