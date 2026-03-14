Independiente le ganó con claridad a Club Plottier y armó el trío de punta en la Liga Federal
Fue 76-60, en el cierre de la segunda jornada. El Rojo manda junto a Centro Español y Pérfora.
Independiente tuvo una noche muy tranquila en La Caldera, le ganó a Club Plottier por 76-60 y se subió a la cima del Sur en la Liga Federal de básquet. Con una gran actuación de Drazen Sinigoj, una buena tarea colectiva y muchos minutos de los canteranos en cancha, el Rojo ratificó su buen arranque y alcanzó la línea de Pérfora y Centro Español en lo más alto de las posiciones.
El equipo de Andrés García manejó el partido desde el comienzo, ganó el primer parcial por 24-9, estiró a 46-25 antes del descanso largo y controló el juego en la segunda mitad. Plottier, que ensayó una reacción en el último parcial, nunca pudo bajar la diferencia al dígito (se puso a 11) y se encontró con un rival muy compacto.
Sinigoj y los canteranos
Sinigoj, el perimetral que llegó desde Oberá, empezó en un nivel muy alto, los experimentados David Oviedo, Carlos Peredes y Julián Fedele lo captaron, Joaquín Marcon goleó como siempre y todo se simplificó para el Rojo. Cuando se escapó en el marcador, García metió rotación con los chicos y todos anotaron. Juan José Sánchez (6), Manuel Algranatti (5) y Nicholas Jenkins (3) se ganaron minutos en el corazón del juego y ese fue uno de los puntos más importantes en la victoria del local.
Si de números se trata, Drazen cerró con 22 puntos y 5 asistencias, seguido por Marcon, con 17. En la visita no alcanzó con el doble-doble de Leandro Tapia, con 19 puntos y 14 rebotes. En la comparativa, con amplia ventaja para el Rojo, sobresalió el rubro de los tiros libres: el Rojo alcanzó un 88% (15-17), mientras que Plottier se quedó en el 52% (11-21).
Posiciones y próximos juegos
Con esta victoria, Independiente alcanzó los 4 puntos, junto a Centro Español y Pérfora. Con 3 están Atlético Regina y Deportivo Roca, mientras que cierran con 2, Petrolero, Pacífico y Club Plottier. Los próximos partidos serán Petrolero-Pacífico (lunes 16), Pérfora-Regina (miércoles 18) y Plottier-Deportivo Roca (jueves 19).
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