El director de Alpine respaldó a Colapinto y fijó objetivos para 2026: «Tener dos pilotos puntuando»

Restan 20 días para que Franco Colapinto y Pierre Gasly se suban al flamante A526, en los tests privados que realizarán las escuderías de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Por otro lado, el nuevo monoplaza del equipo francés será presentado al público el 23 de enero, también en Barcelona, a las 12:30 (17:30 hora argentina).

A pesar de que en 2025 el piloto pilarense no obtuvo los mejores resultados, Alpine confió en él y renovó su butaca para 2026. Este año será la primera vez que dispute una temporada completa desde el inicio, con pretemporada incluida.

“Franco necesita tiempo para que ese talento que tiene madure y rinda para sumar puntos”, dijo Steve Nielsen, director general de Alpine. Además, analizó su presente en la Fórmula 1 y valoró especialmente su rendimiento en las primeras carreras.

“Hubo carreras a principios de año en las que estuvo a la altura de Pierre, y en un par de ocasiones incluso llegó a ser más rápido. Está en ese camino y le brindaremos todo el apoyo necesario para que sea lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o casi”, aseguró el británico.

El directivo británico también fijó los objetivos de Alpine para la próxima temporada del Campeonato Mundial de Automovilismo, al afirmar que “lo importante para nosotros es tener dos pilotos puntuando en el campeonato”. En esa línea, explicó que el equipo necesita estabilidad en el segundo coche y darle tiempo a Colapinto para que su talento madure y pueda aportar puntos, ya que, según remarcó, “se necesitan dos pilotos”.

Por último, comentó que el A525 no estaba a la altura de Colapinto y Gasly, pero que el A526 les dará más posibilidades de competir: «Creo que ambos pilotos eran mejores que el auto que les dimos. (…) Cuando el auto es bueno, ambos pilotos son más que capaces de entregar lo que el auto permite. El desarrollo de nuestro monoplaza es muy superador y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo», sentenció.

El cronógrama de Colapinto: pretemporada y debút oficial

Barcelona será el punto de partida: el 23 de enero se presentará el nuevo A526 y del 26 al 30 todas las escuderías realizarán pruebas privadas, que no estarán abiertas a la prensa.

Luego, la actividad se trasladará al Circuito Internacional de Baréin, donde los ensayos serán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20. Allí se verá a Franco Colapinto por primera vez en acción en una pretemporada, con un monoplaza totalmente renovado que genera ilusión en Alpine.

Finalmente, una vez concluida la pretemporada, la Fórmula 1 se mudará al histórico trazado del Albert Park para el Gran Premio de Australia, que se disputará del viernes 6 al domingo 8 de marzo. Este fin de semana devolverá al país oceánico su condición de carrera inaugural, tras varias ediciones en las que el calendario comenzó en Medio Oriente.