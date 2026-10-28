El Director de Mercedes chicaneó a los críticos de Antonelli: «Muchos decían que no debía estar compitiendo en Fórmula 1»

El Director de Mercedes se acordó de quienes pusieron en duda su jugada a fines de 2024.

Victoria y algo más para Kimi Antonelli el pasado fin de semana en Austin. Lo hecho en el Gran Premio de los Estados Unidos dejó al joven italiano a un pasito de transformarse en campeón del mundo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto de Mercedes quedó a solo dos puntos de proclamarse como el monarca más joven de toda la historia. De no mediar imponderables, el desenlace prematuro a su favor tendrá lugar este fin de semana en el “Hermanos Rodríguez”, sede del Gran Premio de México.

Ante la inminente consagración de Antonelli, Toto Wolff, Jefe del equipo Mercedes, aprovechó la oportunidad para elogiar al joven piloto, que rápidamente superó al inglés George Russell y se erigió como el “1” del team.

«Creo que la carrera en Texas fue la mejor de Kimi hasta ahora en la Fórmula 1. Partir con un compuesto inferior al de los pilotos que venían detrás, lograr mantenerse por delante y luego mantener esa ventaja fue increíble de ver. Fue la carrera de un campeón que aún no es campeón, pero que ya es excepcional«, inició en diálogo con Gazzetta dello Sport respecto a la reciente victoria del italiano en Austin.

El austríaco, acostumbrado al éxito en los años de gloria junto a inglés Lewis Hamilton, confesó sentirse orgulloso por la evolución del joven de 20 años y se refirió a la inversión que decidió realizar el equipo por el piloto en su etapa de desarrollo.

«Pero no es mérito mío, sino de todo el equipo y de nuestro departamento de formación de jóvenes, que lo descubrió cuando tenía once años y lo apoyó durante todo su crecimiento y éxito”, explicó.

Y agregó: “Este talento, lo que vemos, es el resultado de muchos años de desarrollo, muchos años de sacrificio, de integración en el equipo, de colaboración con los ingenieros, de diez millones de euros o más invertidos en el desarrollo de su carrera, sus habilidades y su carácter, y del compromiso que él mismo demostró, junto con el enorme trabajo que hicieron sus padres. No surgió de la nada».

A mighty lap from a mighty driver! 🤩💪 The @pirellisport Pole Position lap goes to Kimi Antonelli in Austin 💨 #F1 #USGP https://t.co/MPlcB0ool9 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Ello dio pie a Wolff para arremeter contra quienes cuestionaron su decisión de disponer del joven italiano como reemplazante de Hamilton a fines de 2024, cuando el británico decidió ir a Ferrari, dejando la vacante en Mercedes. Entre varias opciones consagradas, el mandamás del team optó por un joven y desconocido piloto. La historia le dio la razón.

«El año pasado, tras nueve carreras consecutivas en las que Kimi no sumó puntos, muchos decían que no debería haber estado en Mercedes. Incluso gente de otros equipos decía que ni siquiera debería haber estado en la Fórmula 1. No fue fácil para él: en Spa, tras otra carrera difícil, lloró, y sus lágrimas reflejaban ese momento tan duro. Ahora, sin embargo, verlo pilotar así lo hace todo sumamente gratificante: ver de lo que es capaz y cómo trabaja con el equipo es nuestra verdadera victoria».

Y cerró: «El cambio en el reglamento técnico sin duda le facilitó las cosas, porque todos partieron de cero, mientras que el año pasado, cuando llegó a la Fórmula 1, tuvo que manejar un coche con el que los demás ya estaban familiarizados desde hacía varias temporadas. Pero, en general, creo que Kimi ha cambiado significativamente su mentalidad y ha encontrado su propia manera de hacer las cosas bien«.