Río Negro lanza un programa extraordinario de hasta $500 millones para agregar valor a la producción

El Gobierno de Río Negro lanzó una operatoria especial de financiamiento junto al CFI que responde a la necesidad de acompañar inversiones de mayor envergadura, especialmente aquellas destinadas a transformar, acondicionar y procesar la producción primaria.

La nueva propuesta de financiamiento, que contempla hasta $500 millones para agregar valor a la producción primaria de la Provincia, apunta a la incorporación de maquinaria y equipamiento para distintas etapas de las cadenas productivas, desde la cosecha y el acondicionamiento hasta la clasificación, el procesamiento y la elaboración de productos con mayor valor comercial.

El Gobernador Alberto Weretilneck indicó sobre esta nueva línea de financiamiento disponible que “Río Negro tiene una enorme capacidad productiva y queremos que cada vez más lo que se produce acá también se transforme acá. Eso significa más trabajo, más actividad económica y mejores oportunidades para nuestras empresas y productores. Con esta nueva línea estamos dando respuesta a inversiones que necesitan otro nivel de financiamiento”.

Por otra parte, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, explicó: “El desafío no es solamente producir más, sino lograr que una mayor parte de esa producción se transforme en Río Negro. Tenemos una matriz productiva muy diversificada, pero muchas veces las inversiones necesarias para agregar valor superan los montos de las líneas tradicionales. Con este PAR extraordinario buscamos que esos proyectos puedan concretarse y que el crecimiento productivo también se traduzca en más actividad económica y empleo local”.

La línea estará destinada a personas humanas y jurídicas radicadas en Río Negro que acrediten su condición de productores, cuenten con antecedentes favorables en el sistema financiero y presenten proyectos de inversión vinculados con las actividades productivas contempladas en el programa.

El financiamiento se otorgará mediante leasing del CFI, con opción de compra, plazos de hasta 60 meses y un monto máximo de $500 millones por equipo. El pago de las cuotas comenzará una vez entregada la maquinaria, y cada solicitud estará sujeta a una evaluación técnica, económica y financiera.

“Esta línea extraordinaria permitirá dar respuesta a inversiones que, por su escala, exceden el financiamiento habitual, con especial atención a proyectos que generen mayor productividad, reduzcan costos y permitan que una parte creciente del valor económico de la producción permanezca en Río Negro”, concluyó Banacloy.

El PAR Maquinarias avanza a buen ritmo



Este financiamiento extraordinario para sumar valor agregado anunciado debe distinguirse del PAR Maquinarias, cuya operatoria fue ampliada recientemente para financiar la compra de maquinaria productiva con un tope de hasta $300 millones más IVA por productor. Aunque ambas herramientas se articulan con el CFI, tienen alcances y montos diferentes: la línea extraordinaria de $500 millones está orientada a equipos e inversiones de mayor escala vinculados con el agregado de valor y el procesamiento de la producción, mientras que el PAR Maquinarias amplía el acceso a equipamiento para distintos sectores productivos.

La compra de maquinarias para producción cuenta con apoyo de créditos blandos en Río Negro.



El secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, explicó que el PAR Maquinarias recibió un incremento del monto disponible para la compra de equipos. La actualización responde a la necesidad de contemplar maquinarias cuyo valor había superado los límites disponibles con anterioridad.

“Lo que buscamos con esto es incorporar maquinarias que tienen que ver con el desarrollo que estamos teniendo”, sostuvo Fernández. En ese sentido, mencionó la incorporación de equipos para la agricultura, entre ellos enfardadoras y máquinas de mayor tamaño, además de otras alternativas que contribuyen a mejorar la eficiencia productiva.

El PAR Maquinarias alcanza a los distintos sectores productivos de Río Negro. Fernández confirmó que la convocatoria comprende «todo lo que sea fruticultura, agricultura y ganadería”.

La ampliación también busca responder a los cambios que experimenta la estructura productiva provincial. Según describió Fernández, durante años la demanda estuvo concentrada principalmente en la fruticultura, pero el crecimiento de otras actividades modificó ese escenario. “Antes era, no sé, te diría 80% fruticultura y el resto agricultura. Ahora estamos en 50 y 50 más o menos”, indicó al comparar la composición de las solicitudes que recibe el área.

Para el secretario, ese cambio está relacionado con el desarrollo de determinadas zonas de la provincia y con la necesidad de incorporar equipos adecuados a las nuevas escalas de producción. En ese contexto, explicó que la maquinaria agrícola puede representar una inversión considerablemente mayor que la utilizada en la actividad frutícola.

“Un tractor agrícola de más de 100 caballos vale más que uno frutícola”, señaló. La diferencia en potencia y características de los equipos ayuda a explicar por qué la ampliación de los montos resulta importante para productores que necesitan mecanizar tareas agrícolas.

Cómo funciona el financiamiento



La operatoria del PAR se instrumenta mediante leasing, una modalidad de alquiler con opción de compra. El financiamiento permite adquirir maquinaria sin exigir necesariamente una garantía inmobiliaria, ya que el propio equipo constituye la garantía prendaria de la operación.

Lanzamiento del programa de financiamiento para la producción.



Fernández explicó que el mecanismo contempla una evaluación de la situación productiva y financiera de cada solicitante. La autoridad de aplicación verifica la vinculación del emprendimiento con el desarrollo provincial, mientras que la instancia financiera analiza la documentación y la capacidad de pago.

También remarcó que la maquinaria debe reunir las condiciones necesarias para ser identificada y constituir una garantía prendaria. En ese sentido, explicó que debe ser un bien rastreable y contar con su correspondiente número de serie.

Otra característica de la herramienta es que el productor puede elegir al proveedor, siempre que esté habilitado dentro de la nómina correspondiente. La maquinaria puede ser nacional o importada, según indicó Fernández, siempre que se cumplan los requisitos de comercialización y facturación en el país.

Una línea extraordinaria para inversiones de mayor envergadura



Por separado, el Gobierno provincial y el CFI anunciaron una operatoria extraordinaria del Programa de Apoyo Regional destinada a inversiones de mayor escala. En este caso, el financiamiento puede alcanzar los $500 millones por equipo y apunta especialmente a proyectos que permitan acondicionar, clasificar, procesar o transformar la producción primaria.

La línea está dirigida a personas humanas y jurídicas radicadas en Río Negro que acrediten su condición de productores, presenten proyectos vinculados con las actividades contempladas y cuenten con antecedentes financieros favorables.

El esquema prevé leasing con opción de compra, plazos de hasta 60 meses y el inicio del pago de las cuotas una vez entregada la maquinaria. Cada solicitud está sujeta a una evaluación técnica, económica y financiera.

A diferencia del PAR Maquinarias, cuyo objetivo es facilitar la incorporación de equipos para las actividades productivas, esta operatoria busca acompañar inversiones que requieren un volumen de capital superior y que pueden ampliar la capacidad de transformación de las materias primas dentro de la provincia.

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