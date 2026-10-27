El DT de Flamengo confía en que jugarán la final de la Libertadores: «El reclamo está en manos de nuestro departamento jurídico»

¿Nuevo conflicto en puerta? Puede que la novela sobre Marcos Rojo, Estudiantes de La Plata y Flamengo tenga un nuevo capítulo por desarrollarse.

Tras la victoria del Pincha por penales en el Maracaná, el Mengao elevó un reclamo ante la Conmebol por la supuesta mala inclusión del defensor de 36 años, buscado especialmente por la directiva platense para dicha instancia del certamen.

Si bien la denuncia no parece tener demasiado fundamento, Leonardo Jardim, entrenador del conjunto brasileño, confía en que Estudiantes será descalificado y que su equipo jugará la final de la Copa Libertadores.

“Yo creo que es posible jugar la final de la Copa Libertadores. Está en manos de nuestro departamento jurídico y no voy a decir más nada”, aseguró Jardim en conferencia de prensa tras ser consultado por el reclamo contra Estudiantes de la Plata.

Cabe recordar que Marcos Rojo no fue habilitado por Conmebol para el partido de ida de las semifinales en el Estadio UNO, pero finalmente, luego de la apelación platense, el zaguero pudo disputar la revancha en el Maracaná luego de que el TAS le diera lugar a la medida cautelar.

Por el otro lado, en Estudiantes hay cierta tranquilidad sobre la situación por el hecho de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) está por encima de Conmebol y de cualquier otra federación o confederación del deporte.

No obstante, el discurso del Fla se mantiene firme. Desde Brasil están convencidos que se hará caso al reclamo y que el Mengao podrá jugar la final contra Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

El encuentro decisivo de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Palmerias se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en Uruguay. El horario todavía no se confirmó y las entradas aún no están a la venta.