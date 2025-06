El duro balance de Franco Colapinto sobre sus últimas carreras: «No fueron lo que esperaba»

En la previa al Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 este fin de semana, Franco Colapinto analizó las tres carreras que tuvo hasta el momento esta temporada y reconoció que no tuvo los resultados esperados.

Luego de ser confirmado como reemplazo de Jack Doohan, el piloto argentino corrió en Imola, Mónaco y Barcelona donde quedó 16°, 13° y 15° respectivamente.

“Fueron difíciles, no fueron como yo esperaba. Imaginaba progresar un poco más después de Imola, pero siempre es difícil volver a la F1 después de seis carreras sin correr», analizó Colapinto.

«Hay pilotos que aprendieron mucho sobre la gestión de neumáticos y cuando no estás conduciendo, es un poco complicado. Por eso creo que fue realmente bueno este descanso, esta semana libre para volver con el equipo, reunirnos y entender los problemas», agregó.

Al ser consultado sobre las diferencias entre el Williams que manejaba el año pasado y el Alpine de esta temporada, señaló: “Es muy diferente. Cuando llegué a Williams el año pasado no había conducido nunca otro coche de Fórmula 1, no podía compararlo con nada más, mientras que ahora tengo eso en Alpine y estoy aprendiendo mucho, hay muchas cosas buenas, hay algunas cosas que son diferentes, el coche es muy diferente de conducir también, y simplemente me estoy poniendo al día con eso y tratando de entender cuál es la forma más rápida de hacerlo”.

De cara al Gran Premio de Canadá de este fin de semana, palpitó: “Sumar puntos sería genial. Creo que, si podemos obtener un poco más del rendimiento del coche, que estoy seguro de que tiene, estaría muy contento, así que creo que primero tenemos que empezar por llegar a donde necesitamos centrarnos en nosotros y luego pensar en el resto”.

«Creo que tres entrenamientos libres son suficientes para familiarizarte con el circuito. Para lograr ritmo rápido será muy útil porque tenemos mucho que probar y necesitamos ese tiempo en los ensayos. Así que espero que podamos lograr rápido el ritmo y luego ver qué pasa», añadió.

Los horarios del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

Viernes 13 de junio

Práctica Libre 1: 14:30 a 15:30

Práctica Libre 2: 18 a 19

Sábado 14 de junio

Práctica Libre 3: 13:30 a 14:30

Clasificación: 17 a 18

Domingo 15 de junio

Carrera: 15