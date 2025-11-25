El emotivo homenaje de Boca por un nuevo aniversario del fallecimiento de Maradona

Se cumplen 5 años del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Tras un nuevo aniversario de la partida de «Pelusa», el mundo del futbol y sus fanáticos le rinden distintos homenajes recordando su legado, dentro y fuera de la cancha.

Uno de los más esperados es el de Boca. El club de sus amores le dedicó un posteo especial a su máximo exponente en el mundo. A las 00, el Xeneize publicó un emotivo video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Las imágenes muestran la estatua del Diego, que está ubicada en La Bombonera. En un poco más de un minuto, se puede ver a distintos hinchas que le dejan una margarita en una de sus medias, en un claro guiño a la icónica imagen de Dalma Maradona en un entrenamiento del Nápoli con su papá.

De fondo se puede escuchar la versión acústica de «La Mano de Dios», que le da un toque aún más emotivo al homenaje. La publicación fue acompañada de un texto que muestra la vigencia del astro futbolístico con el pasar de los años: «Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu«.

El recuerdo del Nápoli y Argentinos

Quienes también se sumaron a esta jornada de homenajes fueron Nápoli y Argentinos Juniors, dos de los clubes más importantes en la carrera del Diez. El club italiano, con cual salió campeón de la Serie A, lo recordó con una foto, donde se lo puede ver a Pelusa rodeado del signo infinito. La publicación fue titulada con: «Diego sos eterno«.

Por otra parte, el club de la Paternal eligió un video, que comienza con imágenes de la tribuna que tiene el número «10» en la cancha del Bicho y muestra al Diego en diferentes facetas a lo largo de su vida. Finaliza con una frase contundente: «Cinco años sin vos. Toda la vida con vos, Diego«.